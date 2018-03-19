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احتفظ وانغ يي وزير خارجية الصين بمنصبه وتمت أيضا ترقيته اليوم الاثنين ليكون عضوا في مجلس الدولة مما يعني أنه أصبح الآن يشغل أكبر منصبين دبلوماسيين في الصين في تصويت بالثقة عليه لدفاعه القوي عن مصالح الصين.

وكانت مصادر قد قالت من قبل لرويترز إن من المرجح أن يصبح وانغ عضوا في مجلس الدولة ويتولى مسؤولية الشؤون الخارجية وإنه قد يحتفظ أيضا بمنصبه كوزير للخارجية.

وتصف وسائل الإعلام الرسمية في الصين وانغ بأنه "ثعلب فضي" بسبب نظراته ودفاعه القوي عن مواقف الصين والذي أكسبه أنصارا أوفياء. ويقول دبلوماسيون أجانب إن وانغ يمكن أن يكون دمثا وجذابا إلى جانب كونه صارما.

وأشيد بوانغ في الصين لموقفه الصارم بشأن قضايا مثل بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وسرعة بديهته لمواجهة الانتقادات الموجهة للصين.

ويشغل وانغ 64 عاما منصب وزير الخارجية منذ 2013.

وعمل وانغ الدبلوماسي المحترف الذي يتحدث اليابانية بطلاقة سفيرا أيضا للصين في طوكيو كما رأس مكتب شؤون تايوان الذي يضع سياسة الصين فيما يتعلق بتايوان.

ووافق البرلمان الصيني على احتفاظ وانغ بمنصبه في تصويت شرفي إلى حد كبير في قاعة الشعب الكبرى بحضور الصحفيين.

ويعد منصب عضو مجلس الدولة، الذي يرفع تقاريره إلى مجلس الوزراء، أرفع من منصب الوزير المسؤول عن نفس المحفظة .

وعلى الرغم من أنه أمر غير معتاد فيمكن لشخص أن يكون وزيرا وعضوا في مجلس الدولة في نفس الوقت.

ولم يتضح على الفور المنصب الذي سيحصل عليه يانغ جينغ عضو مجلس الدولة.

وقالت من قبل مصادر دبلوماسية إنه قد يصبح نائب الرئيس الوزراء ولكن اسمه لم يكن ضمن قائمة الأسماء التي ستتولى هذا المنصب.