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بعد فوزه بالانتخابات.. بوتين يحقق رقما قياسيا جديدا

19
MARCH
2018
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حصل فلاديمير بوتين، في التصويت للانتخابات الرئاسية على الأغلبية المطلقة للمواطنين الروس، الذين لديهم الحق في المشاركة في الانتخابات – 54.4 مليون نسمة.
 
وهكذا، أصبح الناخبون، الذين أيدوا بوتين أكثر عددا من أولئك الذين صوتوا لمرشحين آخرين أو لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع.
 
 
وبحلول الساعة 04.00 صباحا [بتوقيت موسكو]، تم فرز 97.91 بالمئة من الأصوات في اللجان الانتخابية. ووفقا لهم، صوت لصالح بوتين 54 مليون و 403 ألف و172 ناخبا.
هذا وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن فلاديمير بوتين، حصل على دعم 52.6 مليون ناخب، بعد فرز 95.9 ٪ من الأصوات. وهذا رقم قياسي في تاريخ روسيا ما بعد السوفييتية.
 
ففي انتخابات عام 2000، حصل بوتين على دعم 39.7 مليون ناخب (52.9٪)، وفي 2004- حصل على 49.6 مليون (71.31٪)، وفي 2012- على 45.6 مليون (63.6٪). وفي عام 2008، حصل دميتري ميدفيديف على دعم 52.5 مليون ناخب (70.3 ٪).
 
ونال بوريس يلتسين في عام 1993 في الانتخابات دعم 40.4 مليون نسمة (53.8٪)، وفي 1991، على دعم 45.5 (57.3٪).
 
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