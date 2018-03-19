ترامب يكشف عن خطة لمعاقبة تجار المخدرات بالإعدام

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قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيكشف النقاب الاثنين عن خطة لمكافحة أزمة إدمان المواد الأفيونية تشمل السعي إلى معاقبة تجار المخدرات بالإعدام وحث الكونغرس على تشديد قوانين معاقبة مهربي المخدرات.

وقال المسؤولون في إفادة صحفية إن خطة البيت الأبيض ستسعى أيضا إلى تقليص إدراج المواد الأفيونية في الوصفات الطبية للثلث خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال تشجيع أساليب تحد من الإفراط في وصف الأطباء للمواد الأفيونية في برامج الرعاية الصحية الاتحادية.

وسيحدد ترامب الخطوط الرئيسية لمقترحاته خلال إحدى المناسبات في ولاية نيوهامبشير التي تعاني بشدة من مشكلة إدمان المواد الأفيونية