هبوط اضطراري لمروحية إيفانكا ترامب.. ماذا حصل؟

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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مروحية ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر عادت أدراجها إلى مطار واشنطن بعد أن واجهت مشكلة في أحد محركاتها.

وذكرت قناة "CNN" الأميركية أن الزوجين كانا مسافرين في رحلة من واشنطن إلى نيويورك، ولكن بعد إقلاع مروحيتهما بدقائق، توقف أحد محركي المروحية عن العمل، الأمر الذي دفع قائدها لاتخاذ قرار فوري بالعودة إلى مطار العاصمة والهبوط هناك اضطراريا.

وأضافت القناة أن الهبوط كان ناجحا، وما من إصابات.

ولفتت إلى أن الحادث وقع قبل أيام عدة، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الزوجين رفض الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن أو الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعطل محرك المروحية.

وأوضحت القناة أن الزوجين قررا في نهاية المطاف السفر إلى نيويورك عبر رحلات الطيران الاعتيادية التجارية.