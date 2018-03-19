بالصورة - النتائج تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية

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أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، على 76.15% من الأصوات بعد فرز 78.8% من الأوراق الانتخابية.

وحصل بافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي" حسب النتائج الأولية على 12.32%، فيما حصل فلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي على 5.99%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.53%، بعد فرز 78.8% من الأصوات.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات الروسية، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة الحضور للتصويت بلغت حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، 60%.

وأكدت بامفيلوفا، أن انتخابات الرئاسة الروسية، لم تشهد انتهاكات جسيمة، معبرة عن رضاها عن سير العملية الانتخابية.