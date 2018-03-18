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دفع 10 آلاف دولار لشركة كي تقتله

18
MARCH
2018
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دفع ملياردير أميركي من وادي السليكون 10000 دولار لشركة ناشئة آملا أن تتمكن من الحفاظ على دماغه عبر تحميل أفكاره وذكرياته إلى جهاز كومبيوتر جديد من نوعه، في عملية قد تؤدي إلى وفاته.   وأفادت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية أن سام التمان البالغ من العمر 32 عاما، هو رجل أعمال كبير يهتم بالصناعات التقنية والتكنولوجية، يريد الانضمام لقائمة شركة «نكتوم»، وهي شركة ناشئة تعد زبائنها بالمحافظة على دماغهم وتحميل أفكارهم وإبداعاتهم إلى جهاز كومبيوتر يستطيع قراءتها وتحليلها، بهدف «العيش إلى الأبد».   وأفاد التمان: «أعتقد أن دماغي سيتم تحميله وقراءته بالفعل، فأنا أؤمن بأن أفكاري قد تغير العالم يوما ما، وهذا الأمر ممتع جدا ومميز بالنسبة لي».   ولأن العملية تتطلب «أدمغة جديدة»، فإن مواد التحنيط الكيميائية يجب أن تستخدم على الأشخاص الأحياء، حيث تؤكد الشركة أن هذه العملية قد تؤدي إلى الموت.   وتفيد الشركة أنها تقوم بإعلام الزبائن بكل التفاصيل المتعلقة بالعميلة، خاصة فكرة أنها قد تؤدي إلى الوفاة في أغلب الأحيان.   والتمان ليس الوحيد، بل قام 24 آخرون بتسجيل أسمائهم في قائمة الشركة، بانتظار اكتمال البرنامج الذي يخولها القيام بهذه المهمة التي يصفها الكثيرون بـ«الخطرة والمجنونة»، لأنها تعد نوعا من أنواع «الانتحار».

المصدر: بلومبرغ

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