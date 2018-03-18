مشجع ليفربولي يعتنق الإسلام .. و السبب محمد صلاح ؟!

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أعلن أحد مشجعي ليفربول الإنكليزي، اعتناقه للإسلام، مرددا الشهادتين في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”.

المشجع الذي يشرف على حساب “Liverpool Family”، قال إن ما يفعله النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم، مثير للغاية، مضيفا أنه انضم إلى الإسلام بشكل رسمي.

وفي التغريدة ذاتها، كتب الحساب الذي يحظى بأكثر من 50 ألف متابع: “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

ولم يعلن الحساب ما إذا كان جادا في تغريدته، أم لا.

وكان النجم المصري محمد صلاح، سجل أربعة أهداف “سوبر هاتريك”، السبت، في المباراة التي انتصر بها فريقه على واتفورد بخماسية نظيفة، في الجولة الـ31 من الدوري الإنكليزي.

ورفع صلاح رصيده إلى 28 هدفا محلقا بصدارة الهدافين بفارق أربعة أهداف عن مهاجم توتنهام، هاري كين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مشجعون من ليفربول أنهم سينضمون إلى الإسلام بسبب صلاح.