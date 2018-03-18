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ما علاقة ترامب باختراق أكثر من 50 مليون مستخدم للفيسبوك؟

18
MARCH
2018
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تسببت شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات أثناء عملها على تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016، باختراق أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك، وفق ما جاء في صحيفتي "نيويورك تايمز" الأمريكية و"الأوبزرفر" البريطانية.

وأوردت الصحيفتان، نقلا عن موظفين سابقين بشركة "كمبريدج أناليتيكا" ومساعدين ووثائق، أن هذه الواقعة واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ فيسبوك.

النائب العام بولاية ماساتشوستس الأمريكية ماورا هيلي قالت إن مكتبها فتح تحقيقا بعد نشر تقارير في حادثة الخرق.

وغردت على تويتر موضحة: "مواطنو ماساتشوستس يستحقون الحصول على إجابات فورية من فيسبوك وكمبردج أناليتيكا. لقد فتحنا تحقيقا".

وأرفقت هيلي التعليق برابط خاص بتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن هذه القضية.

شركة فيسبوك من جانبه قرر تعليق حساب شركة "كامبريدج أناليتيكا" بعد أن تأكد من انتهاك سياسات خصوصية البيانات.

وقالت الأوبزرفر إن كامبريدج أناليتيكا استخدمت البيانات التي حصلت عليها بدون تفويض في أوائل عام 2014 لعمل برنامج كمبيوتر للتنبؤ والتأثير على خيارات الناخبين في مراكز الاقتراع.

ونقلت الصحيفة عن مبلغ عن المخالفات من "كامبريدج أناليتيكا" يدعى كريستوفر ويلي عمل مع أكاديمي في جامعة كامبريدج للحصول على البيانات، (نقلت) قوله إن البرنامج يستطيع أن يقدم معلومات عن الناخبين لاستهدافهم بإعلانات سياسية شخصية.

وأضافت الصحيفة أن الأشخاص الذين تم استهدافهم والحصول على بياناتهم وعددهم أكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك يمثلون نحو ثلث المستخدمين النشطين للموقع في أمريكا الشمالية وتقريبا ربع الناخبين الأميركيين المحتملين في ذلك الوقت.

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