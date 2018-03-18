"ملكة جمال" تقاضي رونالدو بارتكاب أفعال "مهينة"

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قالت ملكة جمال برازيلية سابقة إنها ستقاضي لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، بداعي للتحرش الجنسي ومحاولة الإيقاع بها رغم انفصالهما، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت إريكا كانيلا (26 عاما) أنها تلقت رسائل "مسيئة ومهينة" من رونالدو، عندما أنهت علاقتها مع النجم البرتغال التي استمرت شهرين.

وقالت كانيلا إنها شعرت بالاستياء من رسائل رونالدو، مضيفة: "لقد توقفت عن الأكل، ولم أستطع النوم، والتزمت البيت ولم أخرج منه حتى الآن".

ورفع محامي كانيلا دعوى ضد رونالدو بـ"التوقيف وعدم التعرض"، وقد يطلب المحامي تعويضات عن أفعال كانت "مهينة" و"أثرت تأثيرا عميقا في حالتها العاطفية".

وقالت كانيلا إنها أنهت علاقتها القصيرة مع رونالدو (33 سنة)، عندما اكتشفت أنه كان لديه صديقة. واكتسبت كانيلا 26 عاما شهرة عندما أصبحت أول امرأة سوداء على الاطلاق تفوز بلقب ملكة جمال في عام 2016.