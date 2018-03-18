الانتخابات الرئاسية الروسية: الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع.. فهل يفوز بوتين؟

A + A -

بدأ الناخبون في موسكو صباح الأحد التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية التي يرتقب أن يفوز فيها فلاديمير بوتين الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 18 عاما، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس للبلاد، بولاية رابعة. وقد دعي للتصويت أكثر من 100 مليون ناخب.

بدأ الروس يتوجهون إلى مراكز الاقتراع صباح الأحد في موسكو والجزء الأكثر كثافة سكانية في روسيا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يضمن فيها الرئيس فلاديمير بوتين الفوز بولاية رئاسية رابعة من ست سنوات.

ونظرا إلى الفرق في التوقيت، كانت مراكز الاقتراع فتحت في أقصى الشرق الروسي وسيبيرا في الساعة 20,00 ت غ السبت على أن تغلق في جيب كالينينغراد على الحدود مع الاتحاد الأوروبي في الساعة 18,00 ت غ الأحد.

ويرتقب أن يفوز بوتين الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 18 عاما، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس للبلاد، بولاية رابعة الأحد يتسلم من خلالها رئاسة البلاد حتى عام 2024، إلا في حال حصول مفاجأة كبيرة.الانتخابات الرئاسية: الناخبون الروس يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع وسط توقعات بفوز بوتين