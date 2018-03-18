الاحتلال يشن 13 غارة على قطاع غزة

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شنت طائرات حربية اسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد غارات مكثفة على عدة مواقع وأراض زراعية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.





وأطلقت الطائرات الحربية أكثر من 13 صاروخًا على مواقع تدريب للمقاومة، من بينها موقع صلاح الدين على مفترق نتساريم جنوب مدينة غزة، وموقع تونس شرق حي الزيتون، وأراض زراعية شرق المدينة.

وحلق طيران الاستطلاع بصورة مكثفة في سماء قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفادت مصادر خاصة في غزة أن مضادات أرضية من القطاع تصدت للطيران الحربي الاسرائيلي، دون أن يتسنى التأكد من مصادر المقاومة.

وبينما تضررت عديد المنازل السكنية المجاورة للمناطق المستهدفة، لم تبلغ وزارة الصحة عن وصول أي إصابات بشرية للمستشفيات.