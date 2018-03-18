ما يجب معرفته عن الانتخابات الرئاسية في روسيا

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تجري في روسيا يوم 18 مارس الجاري انتخابات رئيس الدولة. ويقدم إليكم موقع RT أهم المعلومات العامة عن انتخابات الرئاسة الروسية.

الوثائق القانونية الرئيسية التي تنظم انتخابات الرئاسة في روسيا هي الدستور الروسي والقانون الفدرالي "حول الضمانات الأساسية للحقوق الانتخابية وحق مواطني الاتحاد الروسي في المشاركة في الاستفتاء" الصادر في 12 يونيو عام 2002 والقانون الفدرالي "حول انتخابات رئيس الاتحاد الروسي" الصادر في 10 يناير عام 2003.

وتشرف على التحضير لانتخابات الرئاسة في روسيا وإجرائها لجنة الانتخابات المركزية واللجان الانتخابية لأقاليم الاتحاد الروسي واللجان المحلية على مختلف المستويات.

من يحق له التصويت في الانتخابات؟

يحق التصويت في الانتخابات لأي مواطن من الاتحاد الروسي، بلغ الـ 18 من عمره وبكامل قواه العقلية، ومن غير الموجودين في السجن بقرار من المحكمة. وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت.

كيف تجري الانتخابات؟.. المبادئ العامة للقانون الانتخابي في روسيا

تجري الانتخابات باقتراع سري عام ومتساو ومباشر. ووفقا للقانون، فإن الحق الانتخابي مضمون بغض النظر على الانتماءات الجنسية والعرقية والقومية أو الخلفية الاجتماعية والممتلكات والانتماء إلى منظمات اجتماعية والمعتقدات السياسية أو الدينية أو غير ذلك.

وحسب القانون، تعتبر المشاركة في الانتخابات حرة وطوعية. ولا يحق لأحد أن يجبر المواطنين على التصويت لصالح مرشح معين أو منعهم من التعبير الحر عن إرادتهم.

من يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة؟

وفقا للتشريعات الروسية، يحق الترشح للرئاسة لمواطن الاتحاد الروسي، لا يقل عمره عن 35 سنة، ويقيم على الأراضي الروسية بشكل دائم لفترة لا تقل عن 10 سنوات.

ولا يحق لرئيس الدولة أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين. وفي حال قدم رئيس الدولة استقالته من منصبه (بسبب الحالة الصحية أو أي سبب آخر)، لا يحق له أن يترشح للانتخابات التي تجري مباشرة بعد استقالته.

ولا يحق الترشح لانتخابات الرئيس الروسي لذوي جنسية أجنبية أو حق الإقامة أو أي وثيقة أخرى تمنحه الحق في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أخرى. كما لا يحق الترشح للأشخاص الذين اعتبرهم القضاء ليسوا بكامل قواهم العقلية، أو للموجودين في السجون بقرار من المحكمة.

وتفرض كذلك قيود على ترشح المواطنين من أصحاب المحكومية ولم تنته مدتها حتى يوم الانتخابات، والمدانين بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة أو خطيرة للغاية أو جرائم متعلقة بالتطرف، أو من فرضت عليهم إجراءات إدارية لعرض أو نشر رموز متعلقة بالتطرف.

ولا يحق الترشح للمدانين في ارتكاب جرائم خطيرة خلال 10 سنوات، وللمدانين في ارتكاب جرائم خطيرة للغاية خلال 15 سنة منذ يوم انقضاء مدة سريان الأحكام القضائية الصادرة في حقهم. كما يحظر الترشح على الأشخاص الذين تم منعهم من تولي مناصب حكومية بقرار من المحكمة أو المدانين من قبل المحكمة في نشر دعاية متطرفة خلال فترة السنوات الست قبل الانتخابات.

ويحظر على المرشحين للرئاسة الروسية امتلاك أموال أو أصول أخرى في بنوك أجنبية خارج أراضي روسيا.

شروط الترشح

يحق للمواطن الترشح لانتخابات الرئاسة كمرشح مستقل أو عن حزب سياسي مسجل رسميا لدى وزارة العدل الروسية. ويبلغ عدد الأحزاب المسجلة حاليا 67 حزبا، يمكن لها ترشيح أشخاص للمشاركة في الانتخابات.

وبإمكان كل حزب ترشيح شخص واحد فقط، خلال مؤتمر للحزب. وينبغي على الحزب تقديم أوراق مرشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية في موعد لا يتعدى 25 يوما من موعد الانتخابات.

أما المرشح المستقل فيجب عليه أن يقدم إلى لجنة الانتخابات المركزية، وفي غضون 20 يوما، مذكرة حول ترشيحه من مجموعة مؤيدة له، تضم 500 شخص على الأقل. وتتخذ اللجنة قراره بشأن تسجيل المجموعة في غضون 5 أيام.

وعلى كل المرشحين أن يقدموا للجنة الانتخابات المركزية ورقة الترشح بالإضافة إلى وثائق الهوية والمعلومات حول وجود أو عدم وجود محكومية، والتعليم ومكان العمل والمداخيل والممتلكات والأصول والحسابات المصرفية، وأصول الزوج وامتلاك أفراد عائلته عقارات في الخارج ومشتريات باهظة الثمن.

تسجيل المرشحين

على المرشحين أن يقدموا إلى لجنة الانتخابات المركزية كل الوثائق الضرورية في الفترة ما بين 80 و45 يوما قبل يوم الانتخابات، بما في ذلك التواقيع المؤيدة لهم.

ويعفى من جمع التواقيع المرشحون عن الأحزاب البرلمانية (4 أحزاب حاليا، هي "روسيا الموحدة" والحزب الشيوعي الروسي والحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي و"روسيا العادلة")، فيما يتعين على المرشحين المستقلين جمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع، وعلى المرشحين عن الأحزاب غير البرلمانية جمع ما لا يقل عن 100 ألف توقيع.

وتتخذ لجنة الانتخابات المركزية قرارها بشأن تسجيل المرشح خلال 10 أيام من تقديمه كل الأوراق.

أوقات التصويت

بإمكان المواطنين الإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية بالمناطق التي يعيشون فيها من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في يوم الانتخابات.

ويسمح القانون بالتصويت مبكرا، قبل 20 يوما من تاريخ الانتخابات، للعاملين في محطات الأبحاث في منطقة القطب الشمالي، ولأفراد طواقم السفن التي تنفذ رحلات في البحر يوم الانتخابات، وسكان المناطق النائية. وقبل 15 يوما من تاريخ الانتخابات يبدأ التصويت المبكر في الخارج.

ومن الأمور الجديدة التي تميز انتخابات الرئاسة عام 2018، أنه سيكون بإمكان المواطنين التصويت في أي مركز انتخابي، وليس فقط في المراكز القريبة من مكان الإقامة الرسمية، وذلك من دون بطاقة خاصة كانت مطلوبة في وقت سابق للقيام بذلك.

طريقة فرز الأصوات

بعد إغلاق مراكز الاقتراع يقوم العاملون في المراكز الانتخابية المحلية بفتح الصناديق بحضور مراقبين، وتبدأ عملية فرز الأصوات. وبعد فرز نتائج التصويت في كل مركز انتخابي يتم إرسالها إلى مراكز من المستوى الأعلى، ومن ثم يتم إدخال المعطيات إلى المنظومة الآلية الحكومية لفرز نتائج الأصوات.

ولأول مرة سيكون خلال انتخابات عام 2018 كل بروتوكول يحضر في مراكز الاقتراع، مزودا بشيفرة خاصة، سيتم فك رموزه من خلال برامج إلكترونية لتفادي الأخطاء أثناء فرز الأصوات.

وخلال 10 أيام يتعين على لجنة الانتخابات المركزية إقرار نتائج الانتخابات.

متى يفوز المرشح؟

للفوز في الجولة الأولى، يحتاج المرشح إلى الحصول على أكثر من نصف جميع أصوات الناخبين، أي 50 بالمئة زائد صوت واحد. وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذا العدد من الأصوات ستجري بعد 21 يوما الجولة الثانية من الانتخابات، التي سيشارك فيها المرشحان اللذان سيكسبان أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. وسيحدد الفائز بأغلبية بسيطة من الأصوات.

ويمكن للجنة الانتخابات المركزية عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في الحالات التالية:

في حال وقوع خروقات تحول دون تحديد النتائج بشكل موثوق.

في حال عدم الاعتراف بنتائج التصويت في مراكز تشمل ما لا يقل عن 25 بالمئة من العدد الإجمالي للناخبين.

بقرار من المحكمة.

الرقابة

تجري عمليات التصويت وفرز الأصوات بحضور مراقبين وممثلي المرشحين أو أحزابهم ومنظمات اجتماعية ووسائل إعلام. وقد تكون هناك مراقبة عبر كاميرات الفيديو وبث مباشر في شبكة الإنترنت. ولأول مرة ستكون كاميرات المراقبة منصوبة في المراكز الانتخابية التي تجمع فيها حصيلة التصويت.

تمويل الانتخابات

يجري تمويل الإجراءات الخاصة بالتحضير للانتخابات الرئاسية وإجراء التصويت من موارد الميزانية الفدرالية الروسية. وتقوم بتوزيع الموارد لجنة الانتخابات المركزية.

وعلى كل مرشح إنشاء صندوق خاص لتمويل حملته وفتح حساب رسمي له في مصرف "سبيربنك" لإيداع الموارد. ويبلغ الحجم الأقصى للموارد التي يمكن أن تكون على هذا الحساب 400 مليون روبل (7 ملايين دولار حسب سعر الصرف الحالي).

ويمكن تحويل الأموال لهذا الحساب من 3 مصادر فقط، هي:

الموارد الخاصة للمرشح (بنسبة لا تزيد على 10 بالمئة من المبلغ الأقصى)

الموارد التي يخصصها الحزب الذي رشح المرشح (ما لا يزيد على 50 بالمئة من المبلغ الأقصى)

تبرعات المواطنين والمؤسسات (ما لا يزيد على 1.5 و7 بالمئة على التوالي)

وتجدر الإشارة إلى أنه يحظر على المرشح استخدام أي موارد لتمويل حملته الانتخابية غير موارد هذا الحساب الرسمي.

وبلغ حجم الموارد المخصصة من الميزانية الفدرالية لتمويل انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012 نحو 10 مليارات و375 مليون روبل (329 مليون دولار وفق سعر صرف عام 2012).