فضيحة تدفع رئيسة موريشيوس إلى الاستقالة: - شراء مجوهرات وثياب بأموال منظمة غير حكومية

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تنحت رئيسة جمهورية جزر موريشيوس أمينة غريب فقيم عن منصبها، إثر تورطها في فضيحة مالية، بحسبما أعلن محاميها.

وأعلن يوسف محمد محامي الرئيسة أن موكلته غريب فقيم، السيدة الوحيدة التي تولت منصب الرئيس في موريشيوس، قدمت طلبا بالتنحي عن منصبها لما فيه "المصلحة العامة"، موضحا أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ في 23 من مارس الجاري.

وغريب فقيم، وهي عالمة أحياء ذات شهرة عالمية انضمت في عام 2015، إلى "معهد كوكب الأرض" ومقره لندن سعيا لتطوير القدرات العلمية في إفريقيا.

وقدم المعهد أموالا لها من ضمن المشاريع المرصودة لإفريقيا فقامت بحسب تقارير، بشراء حلي ومجوهرات وألبسة بالأموال.