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وفاة أدريان لامو الذي أرشد عن الجندية تشيلسي مانينغ

17
MARCH
2018
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أشرف أبو جلالة-

توفي عن عمر يناهز الـ 37 عاما أدريان لامو، قرصان الحواسيب الذي اشتهر بسبب الدور الذي ساعد من خلاله في تمرير معلومات قادت لإلقاء القبض على تشيلسي مانينغ، الجندية الأميركية التي سجنت لاتهامها بالضلوع في تسريب وثائق ويكيليكس.

وأكدت محكمة مقاطعة سيدغويك في كانساس خبر وفاة لامو لهيئة الإذاعة البريطانية، دون الإعلان عن السبب، وينتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر خلال الأيام المقبلة.

واكتفى والد لامو بكتابة تدوينة على فايسبوك قال فيها "بحزن شديد وبقلب يعتصره الألم، يتعين علي أن أخبر كل أصدقاء ومعارف لامو بأنه قد توفي. لقد رحل لامو، ابني الحبيب، بعقله المستنير وروحه العطوفة". وأشارت بي بي سي إلى القدرات التي كان

 

يمتلكها لامو في مجال القرصنة الحاسوبية وأن قائمة ضحاياه ضمت بعض الجهات الكبرى التي كانت من بينها مايكروسوفت وصحيفة نيويورك تايمز.

وسبق أن أشار لامو في مقابلة أجراها مع صحيفة الغارديان عام 2011 إلى أن قراره بالتخلي عن مانينغ "لم يكن قراره، وإنما فرض عليه"، مضيفا أنه "سيشعر بندم بقية حياته" إذا حكم على مانينغ بالحبس مدة طويلة. ومن الجدير ذكره أن مانينغ، التي كانت تعرف وقت إلقاء القبض عليها باسم برادلي مانينغ، قد حُكِمَ عليها في الأخير بالحبس لمدة 35 عاماً، لكن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قرر في وقت لاحق تخفيف تلك العقوبة وبالفعل أطلق سراحها في شهر مايو الماضي.

وكان جوليان أسانغ، مؤسس ويكيليكس، قد وصف لامو يوم أمس الجمعة بأنه "محتال صغير وخائن للأخلاق البشرية الأساسية"، وذلك كرد على ما فعله مع تشيلسي مانينغ.

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