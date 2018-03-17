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طلب توظيف مؤسس "أبل" بـ175 ألف دولار

17
MARCH
2018
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تم بيع طلب وظيفة من صفحة واحدة ملأه ستيف جوبز قبل أكثر من 4 عقود، والذي عكس طموحات مؤسس شركة أبل في مجال التكنولوجيا، مقابل 174 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة وهو ما يزيد 3 أضعاف عن تقديرها المسبق.
وذكرت دار المزادات على الإنترنت "آر.آر"، ومقرها بوسطن، أن أحد رواد الإنترنت من إنجلترا هو الذي فاز بالمزاد، لكن المشتري يرغب في عدم الكشف عن اسمه.
 
وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ عام 1973، الذي تضمن أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم، حوالي 50 ألف دولار، وأوضحت دار المزادات أن سعر البيع الذي تم التوصل إليه، الخميس، يبلغ 174757 دولارا.
 
وكتب في خانة الاسم (ستيف جوبز) وفي خانة العنوان (كلية ريد)، وهي كلية في أوريغون درس فيها جوبز لفترة قصيرة، وبجانب "الهاتف: "كتب: "لا شيء"، وكتب جوبز في خانة (القدرات الخاصة) مهندس فني أو مصمم برمجيات.
 
ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة، التي كان يتقدم للعمل بها.
 
يذكر أن جوبز أسس، وصديقه ستيف وزنياك، شركة أبل بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا، وتوفي بسبب مرض السرطان في عام 2011 عن 56 عاما.
 
وبيعت مقتنيات أخرى لجوبز في المزاد، وهي كتاب إرشادات فنية لاستخدام نظام تشغيل (ماك أو.إس إكس) وقعه جوبز في 2001 وبيع مقابل 41806 دولارات، وقصاصة من جريدة تعود لعام 2008 بيعت بمبلغ 26950 دولارا.
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