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مهندس يكشف مفاجأة بشأن "جسر فلوريدا" القاتل

17
MARCH
2018
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ذكرت إدارة النقل في ولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، أن كبير مهندسي مشروع جسر المشاة، الذي انهار، الخميس، في ميامي، الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، حذر من تشققات فيه لكنه استبعد أي خطر.
وأوضحت إدارة النقل في بيان أن ديني بيت ترك رسالة صوتية على خط هاتفي ثابت لوزارة النقل قبل يومين من انهيار الجسر الجديد على طريق سريع تحته.
 
وفي التسجيل، الذي لم يسمعه الموظف المسؤول قبل الجمعة، لأنه لم يكن موجودا في مكتبه، أشار المهندس إلى مشكلة لكن دون أن يذكر بالتحديد عن خلل بنيوي وشيك، واستبعد كل خطر على سلامة المشاة.
 
وقال بيت حسب نص التسجيل إنه "سجلت بعض التشققات في أقصى الطرف الشمالي من الجسر"، وأضاف: "بالتأكيد يجب إجراء بعض التصليحات لكن على صعيد السلامة لا نرى أي مشكلة".
 
والجسر الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب، تم إنشاؤه قبل أقل من أسبوع، لكنه لم يكن مفتوحا للمارة عندما انهار.
 
وعلقت 8 سيارات على الأقل عندما انهار فجأة الخميس على طريق سريع.
 
وقال ألفارو زاباليتا الناطق باسم شرطة منطقة ميامي ديد، إن عمليات الإنقاذ انتهت وبدأت عملية انتشال الجثث إذ أن المهندسين يخشون أن تنهار البنى الداعمة لأقصى طرفي الجسر أيضا.
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