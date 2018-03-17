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الملكة إليزابيث توافق على زواج "حفيدها الحبيب"

17
MARCH
2018
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أعطت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الإذن الرسمي لزواج حفيدها "الحبيب" الأمير هاري من خطيبته الأميركية ميغان ماركل.
وأكدت الملكة، في رسالة إلى المجلس الخاص الذي يقدم المشورة لمن يجلس على العرش والمؤلف من سياسيين وقضاة وأساقفة كبار، موافقتها على زواج هاري، الخامس في ترتيب ولاية العرش، وماركل، نجمة المسلسل التلفزيوني الدرامي الأميركي (سوتس).
 
وجاء في الرسالة التي يعود تاريخها ليوم الأربعاء "أعلن موافقتي على عقد الزواج بين حفيدي الحبيب الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد أمير ويلز وريتشيل ميجان ماركل".
 
ويجب أن يحظى قران هاري وميركل بموافقة الملكة، وهو ما ينطبق على أول ستة في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وذلك بموجب ملحق أضيف في 2013 لقانون التاج والذي حل محل قانون قديم يعود إلى القرن الثامن عشر.
 
والموافقة الرسمية من الملكة إجراء شكلي لأنها كانت عبرت بالفعل في بيان عن مدى سعادتها من أجلهما، وقالت إنها ستحضر حفل الزفاف في مقر إقامتها في قلعة وندسور غربي لندن يوم 19 مايو.
 
كما دعت الملكة ماركل لإمضاء عيد الميلاد مع الأسرة الملكية في ضيعة ساندرينغهام بشرق إنجلترا.
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