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كويكب بحجم مركز التجارة العالمي في طريقه للأرض

17
MARCH
2018
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سبوتنيك-

كشف علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن وجود كويكب عملاق، بحجم برجي مركز التجارة العالمي اللذان تعرضا لهجوم 11 أيلول، في طريقه إلى الأرض.


وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن الكويكب المسمى بينو يتحرك في الفضاء باتجاه الأرض بسرعة تتجاوز 101 ألف كم/ في الساعة، إلا أن العلماء يرون أن احتمال اصطدامه بالأرض لا يتعدى 1 إلى 2700، وإن حدث الاصطدام من المتوقع أن يكون في يوم 25 ايلول عام 2135.


واعترفت ناسا بأنها لن تكون قادرة على مواجهة هذا الكويكب، وإنقاذ البشر من اللآثار المفزعة التي سيدثها الاصطدام، إذ أن أكثر التقنياتهم التي تمتلكها ناسا تقدما لن تتمكن من إبعاد هذه الكتلة الصخرية الفضائية، البالغ وزنها 79 مليار كغم، ووالقادرة على تحطيم كوكب الأرض.


ويجتهد العلماء في إيجاد حلولا مثل استخدام مركبة فضائية لتفجير هذه الجسم بالطاقة النووية، كذلك من الحلول المطروحة ما يعرف بتحويل جسم فضائي بالقرب من الأرض، ولكن يقول الخبراء إنه يحتمل أن التفجير النووي سيكون الحل الأجدى في نهاية الأمر.
وصرح الفيزيائي ديفيد ديربورن، من مختبر “لورانس” القومي الأميركي:


“يمكننا النجاة عن طريق إرسال المركبة الفضائية المصممة لتفجيره نوويا إذا كان الكويكب صغيرا بما يكفي، واكتشفناه في وقت مبكر”.


يذكر أن هناك جهود مستمرة لتصنيف الأخطار المحتملة على كوكب الأرض، ويحذر العلماء بشكل متزايد من وجود أشياء كبيرة لا حصر لها لا تزال غير مكتشفة، وبالنظر إلى خطر حدوث تأثير لا مفر منه في وقت ما في المستقبل، يقول الخبراء أنه من الضروري التخطيط للأسوأ، وسيقدم الباحثون اقتراحاتهم، لحل تلك الكارثة المستقبلية، في مؤتمر في دولة اليابان في شهر أيار المقبل.

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