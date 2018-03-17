أوزبكستان.. قانون مثير للجدل بشأن تنظيم حفلات الزفاف والجنازات!

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أعد مجلس الشيوخ في البرلمان الأوزبكستاني مشروع قرار ينظم حفلات الزفاف والاحتفالات العائلية والجنازات وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن البرلمان نشر وثيقة القانون الجديد على بوابة القوانين الحكومية للدولة للمناقشة العامة.

وينص مشروع القرار على أن "حفل الزفاف والمناسبات التذكارية والاحتفالات العائلية الأخرى، جزء لا يتجزأ من تقاليد شعب أوزبكستان. إلا أنه في السنوات الأخيرة نظمت بعض هذه الحفلات بشكل مترف للغاية، الأمر الذي انعكس سلبا ليس فقط على الحالة المالية لبعض الأسر، ولكن أيضا على طريقة حياة الناس بالكامل. فعلى سبيل المثال، غالبا ما يتم انفصال الأزواج الشباب بسبب نزاعات تتعلق بدفع تكاليف حفلات زفافهم".

ويدعو القانون إلى "تحديد الوقت المناسب وعدد الضيوف بالنسبة للمناسبات العائلية. حيث أنه يجب تنظيم حفلات الزفاف والاحتفالات العائلية الأخرى بين الساعة 10 صباحا والساعة 11 مساء. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يقدم البلوف (أكلة شعبية أوزبكية تتألف من الرز واللحم) من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 15:00. بينما يجب أن لا يتجاوز عدد الضيوف في حفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات الشخصية 150 شخصا، في حين يسمح أن يصل العدد إلى 200 شخص في مراسم الحداد مع استثناء تقديم وجبة البلوف".

ولفت القانون إلى أنه "لضمان السلامة العامة، يسمح باستخدام ما لا يزيد عن سيارتين من أجل مراسم تسجيل الزواج والوصول إلى قاعة الأفراح مع إمكانية التعاقد مع بعض شركات سيارات الأجرة لنقل المدعوين".

ويقضي القانون أيضا بإلزام قاعات الأفراح والمقاهي والمطاعم خلال المناسبات التي تتم بمشاركة 50 شخصا أو أكثر، بإبرام اتفاقية مع منظم الحفل. بالإضافة إلى أنه يجب عدم دعوة أكثر من فنان أو فرقة واحدة للأفراح.

ويحظر مشروع القرار "تجاهل العادات والتقاليد الوطنية وقواعد المجتمع، بالإضافة إلى المبالغة بالإسراف في المناسبات".