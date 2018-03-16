كولومبيا تعتقل وتحاكم "الداعشي الكوبي"

A + A -

اعتقلت الشرطة في كولومبيا رجلا كوبيا للاشتباه في تخطيطه لقتل دبلوماسيين أميركيين باسم تنظيم داعش، حسب وكالة أسوتشيدبرس.

وصل المشتبه به راؤل غوتيريز الخميس في الأغلال إلى قاعة محكمة في بوغوتا حيث أمر قاض بحبسه بدون كفالة لاتهامات بالإرهاب والتآمر.

واعتقل غوتيريز في وقت سابق من الأسبوع الجاري في مدينة بيريرا في غرب البلاد في تحقيق منسق بين الشرطة في أسبانيا ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.

وقالت السلطات إنها اعترضت اتصالات منذ أواخر فبراير ناقش فيها غوتيريز خطط لصناعة وتفجير متفجرات بدائية في مطعم في بوغوتا سعى للعمل فيه كغاسل أطباق ويتردد عليه دبلوماسيون أميركيون.

وفي رسالة أخرى أرسلت من خلال برنامج تليغرام، عبر أيضا عن استعداده لتفجير نفسه ولاء لله ولتنظيم داعش.

ورفض الجنرال خورخي نيتو رئيس شرطة كولومبيا مناقشة الأدلة في القضية بالتفصيل، باستثناء أنه قال إن عددا من الأدوات الإلكترونية تمت مصادرتها تضفي مصداقية على فرضية أنه كان يخطط لعمل إرهابي.

ودفع غوتيريز بأنه ليس مذنبا في أول ظهور له أمام المحكمة يوم الأربعاء.

وتم طرد غوتيريز من كولومبيا مرتين من قبل.