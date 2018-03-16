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أردوغان يصر: "اللغة العثمانية" يجب أن تعود للمدارس

16
MARCH
2018
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كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، دعوته إلى ضرورة إدراج اللغة العثمانية في المناهج الدراسية، متهما "الثورة اللغوية" في الفترة الجمهورية بـ"تدمير" اللغة التركية.
 
وقال أردوغان: "إنها واحدة من أكبر المشكلات في التاريخ الحديث، لدرجة أن لغتنا أصبحت موضوع مناقشات سياسية. باسم (ثورة اللغة)، هوجمت تركيتّنا بكلمات ليست جذابة، ومملة، وبلا روح".
 
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أردوغان قوله، خلال حفل توزيع جوائز المدرسة الثانوية بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إن هناك من حاول إضعاف العلاقة بين "الأمة التركية وحضارتها القديمة".
 
وانتقد أردوغان التغييرات التي أحدثها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك على اللغة العثمانية، قائلا إنها جعلت تركيا تفقد اتصالها بتاريخها.
 
يذكر أن التركية العثمانية قالب قديم من اللغة التركية يستخدم الحرف العربي، مع العديد من الكلمات المستعارة من الفارسية والعربية.
 
وكجزء من الإصلاحات الثقافية التي تزامنت مع إنشاء دولة علمانية على النمط الغربي، استبدل مصطفى كمال أتاتورك اللغة التركية العثمانية بالأبجدية اللاتينية.
 
وفي عام 1932 تأسست جمعية اللغة التركية لجعل القالب اللغوي التركي الجديد أكثر انتشارا.
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