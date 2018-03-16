وقبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، قال بوتن ضمن فيلم وثائقي: "نخطط لإطلاق طائرات بدون طيار إلى الفضاء السحيق كجزء من برنامج لاستكشاف المريخ".

وأضاف بوتن، في الفيلم الوثائقي الجديد من تأليف أندريه كوندراشوف، أن "أقرب مهمة ستنطلق في وقت قريب جدا، ونحن نخطط لإطلاق بعثة إلى المريخ في عام 2019".

وقال بوتن: "سيحاول رجالنا الهبوط قرب القطبين (في المريخ)، لأن ثمة مؤشرات على وجود مياه هناك، ومن هذا المنطلق، يمكن إجراء أبحاث حول الكواكب الأخرى والفضاء الخارجي".

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها معلومات حول المهمة الروسية إلى المريخ، ومن المتوقع أن تأتي الرحلة الروسية التالية إلى الكوكب في عام 2020.

وتتعاون وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، ووكالة الفضاء الأوروبية في مهمة من أجل الهبوط على المريخ، بهدف البحث عن علامات للحياة على الكوكب الأحمر.

ويأتي هذا الإعلان من بوتن بعد أن كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مؤخرا، النقاب عن عرض استكشافي للمريخ بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.1 مليار دولار أميركي).