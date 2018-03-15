هل تعرض بوتين لمحاولة اغتيال؟

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في الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي عن حياته، رفض الرئيس فلاديمير بوتين الإجابة عن سؤال حول عدد محاولات الاغتيال التي سبق وتعرض لها.

وقال بوتين مشككا في جدوى السؤال: "هل تعتقدون أن هناك فعلا حاجة للحديث عن ذلك؟".

وذكّر بوتين بمقولة لرئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف مفادها أن رأس العرش معلق على المشنقة. وتابع: "وحتى أن القضية ليست على هذا النحو، وليست قضية عرش أسطوري... لم أشعر أبدا بأنني جالس على عرش ما. الأمر الأهم هو أن الإنسان لدى اختياره خيارا ما، يجب أن يدرك ما هو مرهون بهذا الخيار".

وكان الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد كشف في 18 نوفمبر 2017، أن الزيارة التي قام بها بوتين إلى مدينة سان بطرسبورغ في 17 نوفمبر، تخللها 60 اتصالا هاتفيا كاذبا زعم أصحابها بزرع متفجرات في المدينة.

وأوضح بيسكوف أن الاتصالات التي وردت ممن وصفهم بـ"الإرهابيين الهاتفيين" في الخارج، ادعت أن 50 قنبلة تم زرعها على طول مسار الموكب الرئاسي أو قرب الأماكن التي كان من المقرر أم يزورها بوتين.

وفي يوليو 2017، أفادت صحيفة "كوميرسانت" بأن المواطن الكازاخستاني إليا بيانزين، الذي أدين عام 2013 بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي، طلب من بوتين العفوعنه.

وألقي القبض على بيانزين في فبراير 2012 بعد تفجير عرضي داخل شقة خاصة في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، في عملية أكد الأمن الأوكراني آنذاك أنه نفذها بالتعاون مع الأجهزة المختصة الروسية لإحباط محاولة اغتيال الرئيس بوتين.