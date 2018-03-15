الفيزيائي الراحل مصدر إلهام للملايين - العالم يرثي ستيفن هوكينغ: - ترك إرثًا لا يمحى

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أشرف أبو جلالة-

أثنى مشاهير في عالم الفن والسياسية والعلم على الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينغ، الذي وُصِفَ بأنه مصدر إلهام للملايين بعد أن توفي بمنزله في كامبريدج عن عمر يناهز 76 عاماً.

وتحدث عالم الفلك لورد ريز، وهو من أبرز العلماء في العالم الآن، عن حياة هوكينغ الرائعة، واعتبرها حياة "منتصرة"، ووصفه آخرون بأنه "شخص مميز" وأن رحيله سيخلق "فراغاً فكرياً"، لاسيما بعد النظريات التي قدَّمها عن الثقوب السوداء والنسبية وعديد الكتب العلمية التي نشرها ومنها A Brief History of Time.

وأصدرت جامعة كامبريدج، التي أكمل فيها هوكينغ رسالة الدكتوراة الخاصة به ليصبح أستاذاً في الرياضيات، بياناً وصفته فيه بأنه مصدر إلهام لملايين البشر. كما أصدر قصر باكينغهام بياناً أعلن فيه أن الملكة سترسل رسالة تعزية لأسرة البروفيسور الراحل.

وقال أولاده: لوسي وروبرت وتيم، في بيان عقب الوفاة "كان والدنا بشجاعته، مثابرته، ذكائه ودعابته مصدراً لإلهام الناس في كل مكان بالعالم. وسبق له أن قال ذات مرة ( لن يكون معنى لهذا الكون ما لم يكن موطناً للأشخاص الذين تحبهم ). سنفتقده للأبد".

وعبر برنامج Today الذي تبثه محطة بي بي سي الإذاعية الرابعة، قال المذيع بريان كوكس إن ستيفن كان واحداً من الشخصيات العظيمة، وأن علماء الفيزياء سيستمرون في التحدث عن اكتشافاته ونظرياته في مجال الثقوب السوداء على مدار 1000 عام.

أما رائد الفضاء البريطاني، تيم بيك، الذي سبق له السفر للفضاء عام 2016، فقال إن ستيفن ألهم أجيال للنظر إلى ما وراء كوكبنا الأزرق وتوسيع مداركنا وفهمنا للكون بأسره.

روح الدعابة

كما أثنى مخترع الإنترنت، سير تيم بيرنرز لي، على قدرات هوكينغ العقلية الهائلة وعلى روحه الرائعة.

وأشاد كثيرون من الأصدقاء والمحبين بخفة دمه ودعابته، وقد وصفه الممثل ايدي ريدماين، الذي جسد شخصيته في فيلم "نظرية كل شيء" الذي أنتج عام 2014، بأنه "أخف دم قابله في حياته". وهي نفس الملاحظة التي أكد عليها الممثل بنديكت كومبرباتش، الذي كان أول من جسد شخصية هوكينغ في فيلم تلفزيوني من انتاج بي بي سي عام 2004، بقوله إنه ما زال يتذكر "روح دعابته المضحكة".

كما تحدثت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، عن إسهامات ستيفن الاستثنائية في مجال العلوم، مشددة على أن الاكتشافات التي قدمها لتمكيننا من فهم الكون هي اكتشافات تتحدث عن نفسها.

وأثنى أيضاً جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، على الفيزيائي الراحل (الذي كان من مؤيدي الحزب) وقال إنه ألهم العالم بتصميمه على شرح أسرار الكون وبإظهاره شجاعة استثنائية للتغلب على الشدائد التي تعرض لها في حياته.

استمتع بين النجوم

كما كتب الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الذي سبق أن التقاه عام 2009 للحصول على الميدالية الرئاسية للحرية، تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها "استمتع هناك بين النجوم" وأرفق مع تلك التغريدة المقتضبة صورة سبق أن جمعت بينهما.

وأصدرت وكالة ناسا بياناً أكدت خلاله أن نظريات ستيفن فتحت الباب أمام كون مليء بالاحتمالات. وشدد عالم الفيزياء الفلكية الأميركي، نيل دي غراس تايسون، على أن رحيل ستيفن خلف ورائه فراغا فكريا، بينما وصف جورج سموت، الذي سبق له الفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، الراحل ستيفن هوكينغ بأنه كان شخص "تنافسي للغاية".

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورة للبروفيسور ستيفن أثناء وجوده في طائرة مصممة لمحاكاة تجربة انعدام الجاذبية عام 2007 مع تعليق يقول "أظهر لنا أنه لا توجد حدود لتحقيق أحلامنا". كما قال البروفيسور ستيفن توب، نائب رئيس جامعة كامبريدج، إن ستيفن هوكينغ ترك ورائه تراثاً لا يمحى وإنهم سيفتقدونه بشكل كبير للغاية.

وبحسب ما ذكره أيضاً متجر البيع بالتجزئة الشهير "أمازون"، فقد قفز كتاب A Brief History of Time (لمؤلفه ستيفن هوكينغ) لقائمة كتب المتجر الأعلى مبيعا بعد الإعلان عن خبر وفاته يوم أمس، وذلك في تأكيد ربما على مدى شعبية ومكانه العالم الراحل.