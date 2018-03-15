living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السجن لسيدة أمريكية قتلت صديقها أثناء تصوير فيديو مازح لنشره على يوتيوب

15
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حكمت محكمة أمريكية بالسجن ستة أشهر على سيدة قتلت صديقها رميا بالرصاص بالخطأ أثناء تصوير فيديو مازح لنشره على موقع يوتيوب، العام الماضي.
 
وأقنع بيدرو رويز، 22 عاما، صديقته موناليزا بيريز، 20 عاما وأم لطفلين، بأن تطلق النار عليه من مسدس من مسافة قريبة معتقدا أن الرصاص لن يخترق كتابا سميكا سيضعه أمام صدره، على أمل أن يحقق الفيديو انتشارا على الإنترنت.
 
لكن الصدمة وقعت في يونيو/حزيران الماضي، وتحولت المزحة إلى مأساة عندما اخترقت الرصاصة الكتاب وقتلت بيدرو فورا وسجلت الكاميرا هذا المشهد المفزع.
 
السجن مدى الحياة لامرأة أمريكية قتلت صديقها بطعنه بكعب حذائها العالي
 
فرنسا تحقق في مقتل ضابط وصديقته طعنا وتعتبره "عملا إرهابيا"
 
وقبلت موناليزا بتسوية قضائية مع النائب العام لولاية مينسوتا في ديسمبر/كانون أول، أقرت بموجبها بالذنب في تهمة القتل من الدرجة الثانية.
 
ويمكن لها أن تقضي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقوبتها في الحبس المنزلي، لكنها ستخضع لمراقبة تحت إشراف الشرطة لمدة 10 سنوات.
 
وكان الصديقان يسجلان الفيديو من أجل قناتهما الخاصة على يوتيوب كجزء من مقاطع عن حياتهما اليومية وفي سياق نوع من المزاح.
 
وقالت موناليزا إن رفيقها هو من أقنعها بإطلاق النار عليه قائلا لها إن الرصاصة لن تخترق الكتاب وأظهر لها كتابا مثله لم تخترقه رصاصة، بحسب الشرطة.
وكتبت موناليزا تغريدة على موقع تويتر قبل تصوير مقطع الفيديو قالت فيها :"من المحتمل أن نصور أنا وبيدرو أحد أكثر مقاطع الفيديو خطورة، إنها فكرته هو وليست فكرتي".
 
وقالت العائلة والأصدقاء في ذلك الوقت إن بيدرو كان يتحدث عن أداء تلك الحيلة لبعض الوقت.
 
مقتل رجل في شيكاغو يُبث مباشرة على فيسبوك
 
وقالت عمة الشاب كلوديا رويز، لمحطة تليفزيون محلية:"طلبت منه ألا يفعل ذلك".
 
وأكدت على أن الضحية رد عليها بأنه سيفعل هذا لأنه يريد "المزيد من المشاهدين".
 
ولا تزال قناة الرفيقين نشطة على يوتيوب وحققت مقاطع الفيديو التابعة لهما مشاهدات من نحو 5.3 مليون شخص.
 
وكجزء من التسوية القضائية لاعترافها بالجريمة، وافقت موناليزا على عدم السعي لتحقيق مكاسب مالية من وضعها، كما حظر عليها امتلاك أسلحة نارية.
BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout