living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موسكو: لندن مركز لغسيل الأموال القذرة

15
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا من تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التحرك ضد الجريمة والفساد عقب الهجوم على جاسوس روسي سابق، واصفة لندن بأنها مركز غسيل الأموال الذي يأوي مجرمين.
ووصفت زخاروفا أعضاء الحكومة البريطانية بأنهم "كاذبون" لأن لندن لم تستجب لعشرات الطلبات من موسكو بتسليم مجرمين وقتلة يعيشون على أراضيها.
 
وصرحت في برنامج حواري على قناة "روسيا 1" الحكومية "من الصعب أن نجد مكاناً اكبر من لندن لغسيل الأموال".
 
وأضافت "هل تعلمون عدد الروس الذين ننتظر تسلمهم من لندن بطلبات رسمية؟ أكثر من 40 شخصا، بينهم أشخاص نقلوا معهم فلوساً قذرة، وكذلك سفاحين" رحبت بهم بريطانيا ومنحتهم اللجوء.
 
وتابعت "والان يقولون لنا أن من يخالفون القانون غير مرحب بهم في بريطانيا؟".
 
وكانت ماي صرحت الاربعاء انه في اطار الرد البريطاني على العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال، فستقوم لندن بالتدقيق في ملفات الوزراء الذين يمكن أن يكونوا مشاركين في نشاطات تضر ببريطانيا.
 
وقالت إن الاجهزة الامنية ستتحرك "ضد المجرمين الخطرين، والنخبة الفاسدة. لا مكان لهؤلاء أو لأموالهم في بلادنا".
 
إلا أن زخاروفا قالت إن المسؤولين البريطانيين "كاذبون .. فهم يقولون إنهم لا يرحبون بالأموال القذرة وفي الوقت ذاته لا يستطيعون تسليمنا أشخاصا ضدهم قضايا، وليس ذلك فحسب بل إنهم قتلة".
 
واعلنت ماي عن طرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعليق الاتصالات الرفيعة المستوى مع روسيا بما في ذلك المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم، عقب تسميم سكريبال بغاز أعصاب تم تطويره في الاتحاد السوفياتي.
 
وسخرت زخاروفا من هذه الإجراءات.
 
وقالت للمذيعين الذين غالبهم الضحك "العائلة المالكة لن تأتي. لا أدري كيف ستتحملون ذلك، يجب أن نقوي أعصابنا". 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout