living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معلم أميركي يطلق النار من مسدسه داخل الصف في المدرسة..!

15
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الشرطة الأميركية الاربعاء أن أستاذا في إحدى ثانويات غرب ولاية كاليفورنيا أطلق عن طريق الخطأ النار من مسدسه داخل الصف مما أدى إلى إصابة تلميذ واحد على الأقل بجروح طفيفة.
 
ولقي هذا الحادث أهمية كبيرة لأنه جاء في خضم الجدل الدائر حول اقتراح الرئيس دونالد ترامب تدريب قسم من الأساتذة على استخدام أسلحة نارية وتسليحهم بصورة خفية لكي يتمكنوا من التصدي لأي مسلح قد يهاجم مدارسهم على غرار ما حصل قبل شهر في فلوريدا.
 
وفي منتصف فبراير المنصرم قُتل 17 شخصا عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار داخل مدرسته الثانوية السابقة في جنوب شرقي فلوريدا، في أحد أسوأ الهجمات المسلحة في المدارس الأميركية منذ ربع قرن.
 
وفي تغريدة على تويتر الاربعاء قالت شرطة سيسايد، المدينة الواقعة على بعد ساعتين إلى الجنوب من لوس انجليس، إنه "قرابة الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، الثامنة وعشرين دقيقة بتوقيت غرينتش الثلاثاء الماضي استدعي عناصر من الشرطة إلى ثانوية سيسايد بعدما أطلق أستاذ النار من مسدسه داخل الصف عن طريق الخطأ على ما يبدو".
 
وأضافت أن "أحدا لم يصب بجروح بالغة" في الحادث.
 
من جهته أوضح والد التلميذ الجريح لقناة "كي اس بي دبليو" التلفزيونية المحلية أن الأستاذ واسمه دنيس الكسندر هو احتياطي في شرطة مدينة مجاورة وقد أراد أن يشرح للتلامذة الراغبين بالالتحاق بقوى الأمن خلال حصة عن "تنفيذ العدالة" كيفية تجريد أحدهم من سلاحه فشهر مسدسه وصوّبه إلى الأعلى ولقّمه بقصد التأكد من عدم وجود رصاصة في حجرة النار.
 
وأضاف والد التلميذ فيرمين غونزاليس أنه خلال عملية التحقّق هذه انطلقت رصاصة من المسدس باتجاه سقف قاعة التدريس وأصابت بعض شظاياها رقبة ابنه.
 
وفي تصريح لوكالة فرانس برس أكدت المسؤولة في شرطة المدينة جودي فيلوز رواية والد التلميذ للوقائع، لكنها قالت إن الإصابة هي مجرد "خدش".
 
وإثر الحادث أوقف الأستاذ عن التدريس موقتا بموجب إجازة إدارية بانتظار استكمال الشرطة تحقيقاتها في الواقعة والانتهاء من الاستماع إلى رواية التلامذة لما جرى.
 
وليس مسموحا للأساتذة في كاليفورنيا إدخال أسلحتهم النارية الى المدارس حتى وإن كانت لديهم رخصة حمل سلاح.
 
والأحد أعلن مسؤولون حكوميون أن ادارة ترامب ستقدم المساعدة للولايات الراغبة بتدريب مدرسين أو موظفين يعملون في المدارس على استخدام أسلحة نارية لمنع عمليات القتل المشابهة لتلك التي أودت بحياة 17 شخصا بفلوريدا الشهر الماضي.
 
ويعتبر ترامب أن تسليح قسم من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس وسيشكل رادعا لهؤلاء، لكن هذه الفكرة تثير جدلا حادا ويرفضها قسم من السلك التعليمي بشكل قاطع.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout