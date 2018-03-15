معلم أميركي يطلق النار من مسدسه داخل الصف في المدرسة..!

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أعلنت الشرطة الأميركية الاربعاء أن أستاذا في إحدى ثانويات غرب ولاية كاليفورنيا أطلق عن طريق الخطأ النار من مسدسه داخل الصف مما أدى إلى إصابة تلميذ واحد على الأقل بجروح طفيفة.

ولقي هذا الحادث أهمية كبيرة لأنه جاء في خضم الجدل الدائر حول اقتراح الرئيس دونالد ترامب تدريب قسم من الأساتذة على استخدام أسلحة نارية وتسليحهم بصورة خفية لكي يتمكنوا من التصدي لأي مسلح قد يهاجم مدارسهم على غرار ما حصل قبل شهر في فلوريدا.

وفي منتصف فبراير المنصرم قُتل 17 شخصا عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار داخل مدرسته الثانوية السابقة في جنوب شرقي فلوريدا، في أحد أسوأ الهجمات المسلحة في المدارس الأميركية منذ ربع قرن.

وفي تغريدة على تويتر الاربعاء قالت شرطة سيسايد، المدينة الواقعة على بعد ساعتين إلى الجنوب من لوس انجليس، إنه "قرابة الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، الثامنة وعشرين دقيقة بتوقيت غرينتش الثلاثاء الماضي استدعي عناصر من الشرطة إلى ثانوية سيسايد بعدما أطلق أستاذ النار من مسدسه داخل الصف عن طريق الخطأ على ما يبدو".

وأضافت أن "أحدا لم يصب بجروح بالغة" في الحادث.

من جهته أوضح والد التلميذ الجريح لقناة "كي اس بي دبليو" التلفزيونية المحلية أن الأستاذ واسمه دنيس الكسندر هو احتياطي في شرطة مدينة مجاورة وقد أراد أن يشرح للتلامذة الراغبين بالالتحاق بقوى الأمن خلال حصة عن "تنفيذ العدالة" كيفية تجريد أحدهم من سلاحه فشهر مسدسه وصوّبه إلى الأعلى ولقّمه بقصد التأكد من عدم وجود رصاصة في حجرة النار.

وأضاف والد التلميذ فيرمين غونزاليس أنه خلال عملية التحقّق هذه انطلقت رصاصة من المسدس باتجاه سقف قاعة التدريس وأصابت بعض شظاياها رقبة ابنه.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس أكدت المسؤولة في شرطة المدينة جودي فيلوز رواية والد التلميذ للوقائع، لكنها قالت إن الإصابة هي مجرد "خدش".

وإثر الحادث أوقف الأستاذ عن التدريس موقتا بموجب إجازة إدارية بانتظار استكمال الشرطة تحقيقاتها في الواقعة والانتهاء من الاستماع إلى رواية التلامذة لما جرى.

وليس مسموحا للأساتذة في كاليفورنيا إدخال أسلحتهم النارية الى المدارس حتى وإن كانت لديهم رخصة حمل سلاح.

والأحد أعلن مسؤولون حكوميون أن ادارة ترامب ستقدم المساعدة للولايات الراغبة بتدريب مدرسين أو موظفين يعملون في المدارس على استخدام أسلحة نارية لمنع عمليات القتل المشابهة لتلك التي أودت بحياة 17 شخصا بفلوريدا الشهر الماضي.

ويعتبر ترامب أن تسليح قسم من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس وسيشكل رادعا لهؤلاء، لكن هذه الفكرة تثير جدلا حادا ويرفضها قسم من السلك التعليمي بشكل قاطع.