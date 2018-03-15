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قنبلة عملاقة تثير الهلع في إيطاليا!

15
MARCH
2018
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نقل خبراء مفرقعات إيطاليون قنبلة ضخمة يبلغ وزنها 225 كيلو غراما وترجع للحرب العالمية الثانية بأمان للبحر تمهيدا لتفجيرها، بعد العثور عليها عرضا خلال أعمال حفر في بلدة تطل على البحر الأدرياتيكي.
 
السلطات الإيطالية أجلت نحو ثلاثة وعشرين ألف شخص ليل أمس الثلاثاء كإجراء احترازي خلال نقل القنبلة للبحر.
 
وعثر على القنبلة عرضا خلال أعمال تنقيب.
 
وقال خبراء مفرقعات في الجيش الإيطالي الأربعاء إن القنبلة سيتم تفجيرها في البحر بعد 144 ساعة انتظار، وهي المدة القصوى اللازمة لمعرفة ما إذا كانت القنبلة ستنفجر وحدها إذا ما كان مؤقتها الزمني قد تم تفعيله بالخطأ عند اكتشافها أم لا.
 
وقال الجيش إن البحرية الإيطالية نقلت القنبلة لمنطقة خارج المسارات البحرية.
 
ولايزال اكتشاف قنابل تخص قوات التحالف أمرا معتادا في إيطاليا حتى اليوم.
 
 
 
 
 
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