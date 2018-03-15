ملاجئ "نهاية العالم" جاهزة للكوارث والحروب النووية

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يجري العمل حاليا على تدشين مجموعة من الملاجئ في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة، لحماية 10 آلاف شخص من "نهاية العالم".

وجهزت الملاجئ بمعدات تساعد من يقطنها في البقاء على قيد الحياة في حال اندلاع حرب نووية أو اصطدام كوكب ما بالأرض.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحتوي الملاجئ على جميع وسائل الراحة من الأرائك والتجهيزات المنزلية والإضاءة. كما تحتوي على نوافذ افتراضية بتقنية LED، لمحاكاة المناظر المتنوعة في العالم الخارجي.

وتعمل شركة Vivos على تشييد هذه الملاجئ على مساحة 29 كيلومترا مربعا، في قاعدة عسكرية بداكوتا الجنوبية.

وطبقا للصحيفة، تبلغ أبعاد كل ملجأ 8 أمتار و24 متراً للعرض والارتفاع، وتحتوي على إمدادات غذائية ولوجسيتية تكفي للعيش لسنة كاملة.

وكانت مجلة "ذي نيويوركر" قد تحدثت في تقرير قبل نحو عامين عن وجود ظاهرة بين بعض الأثرياء الأميركيين في التسابق على بناء الملاجئ المترفة تحت الأرض وفي البحر، خوفا من نهاية العالم.

ورصد التقرير حينها أبرز استعدادات أولئك الأثرياء، وذلك من خلال المعلومات التي ينشرونها عادة في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للتقرير، فإن أكثر من نصف المليارديرات في وادي السيلكون (عاصمة شركات التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة) استعدوا لنهاية العالم المحتملة.

ولعل من بين الاستعدادات اللافتة عمليات تخزين الأغذية والأسلحة وشراء الأراضي والعقارات والملاجئ الفارهة التي يقع بعضها في أماكن سرية.