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فيلم "بوتين" يحقق 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة!

14
MARCH
2018
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حقق فيلم "بوتين" الوثائقي الذي أخرجه المحلل السياسي في التلفزيون الروسي، أندريه كوندراشوف، ما يزيد على 6 ملايين مشاهدة على الإنترنت بعد يوم واحد من نشره.
وسلط الفيلم الضوء على أسباب غرق غواصة "كورسك" النووية الروسية في مطلع الولاية الأولى لفلاديمير بوتين، وقصة اختطاف الطائرة التركية المتجهة إلى أنقرة من كييف، قبل ساعة واحدة من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014 في سوتشي، وتعرض مروحية ركبها الرئيس الروسي في الشيشان لنيران المدفعية وغيرها من الحقائق المجهولة من حياة فلاديمير بوتين.

أما فيلم "النظام العالمي - 2018" الذي أخرجه الإعلامي الروسي المعروف، فلاديمير سولفيوف، ونشره على شبكتي التواصل الروسيتين " فكونتاكتي" (VK) و"أودنوكلاسنيكي"، يوم 7 مارس الجاري، فشاهده ما يزيد على 11 مليون شخص من مستخدمي الإنترنت. وشكّل الحديث الذي أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقناة "روسيا" التلفزيونية أساس الفيلم.

وتحدث بوتين في الفيلم عن خدمته في الاستخبارات الروسية بألمانيا وسياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة في أوكرانيا وغيرها من الحقائق المثيرة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية ستجري، في 18 مارس الجاري.

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