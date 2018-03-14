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الادعاء طلب مجددا المؤبد لكارلوس لاعتداء في فرنسا عام 1974

14
MARCH
2018
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 طالب الادعاء مجددا، اليوم، بعقوبة السجن المؤبد في حق الفنزويلي اليتش راميريز سانشيز الملقب بكارلوس، الذي يحاكم في فرنسا بتهمة الاعتداء على "دراغستور بوبليسيس" في العاصمة الفرنسية في 1974.

ويرى المحامي العام ريمي كروسون دو كورمييه ممثل الادعاء ان "كل عناصر التحقيق تسمح بازالة كل الشكوك" واثبات ان كارلوس " هو في الواقع منفذ الاعتداء على دراغستور بوبليسيس".

وكانت محكمة الجنايات في باريس اصدرت حكما بالسجن المؤبد على كارلوس في آذار 2017 لالقاء قنبلة يدوية على "دراغستور بوبليسيس" اوقعت قتيلين و34 جريحا.

ويمثل كارلوس منذ الخامس من الحالي امام محكمة جنايات خاصة تضم فقط قضاة محترفين مكلفين النظر في قضايا الارهاب.ويتوقع صدور الحكم في هذه القضية بعد غد الجمعة.

وكارلوس مسجون في فرنسا منذ توقيفه عام 1994 في السودان. واصدر القضاء الفرنسي حكمين بالسجن المؤبد في حقه بتهمة قتل عنصري شرطة فرنسيين ومخبر لبناني عام 1975، ولاربعة اعتداءات في فرنسا اوقعت 11 قتيلا و191 جريحا في 1982 و1983.

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