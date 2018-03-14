living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حقائق مثيرة عن العالم البريطاني الأشهر ستفين هوبيكنغ

14
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قليلون هم من يعرفون بعض الحقائق حول مسار وإنجازات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، الذي توفي الأربعاء عن عمر يناهز 76 عاما.
 
وولد هوكينغ في مدينة أكسفورد يوم 8 أبريل 1942، وهو اليوم الذي صادف وفاة العالم الفلكي الكبير غاليلو غاليلي.
 
وتقول التقارير الإعلامية إن مستواه الدراسي خلال مراحل التعليم الأولى كان بين المتوسط والسيء، إلا أنه كان يهتم بمعرفة كيف تعمل الأشياء، إذ كان يخصص الكثير من وقته لتفكيك الساعات وأجهزة الراديو، الأمر الذي جعل زملاءه يلقبونه بـ"أينشتاين".
 
كان والده يرغب في أن يدرس ابنه الطب في أكسفورد، لكن هوكينغ لم يكن مقتنعا بذلك وفضل دراسة الفيزياء.
 
وحين بلغ 21 سنة، أصيب بمرض عصبي يدعى "التصلب الجانبي"، جعل منه مع مرور الزمن مقعداً غير قادر على الحراك. وذكر الأطباء آنذاك أنه أصيب بمرض خطير جدا وأنه لن يعيش أكثر من سنتين، لكنه تحدى المرض وهذا ما أدهش الأطباء لسنوات طويلة.
 
وفي عام 1985، اضطر إلى إجراء عملية جراحية لشق حنجرته بعدما أصيب بالتهاب رئوي، فأصبح غير قادر على الكلام نهائيا.
 
ولستيفن هوكينغ أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث حول العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكية الحرارية، كما له دراسات عن التسلسل الزمني.
 
ومن الأمور التي اشتغل عليها الراحل كثيرا هي تبسيط مفاهيم الفيزياء المعقدة، فجعلها أكثر مرونة، حتى تكون سهلة الفهم لدى الجميع.
 
وعمل هوكينغ مع معاونه جيم هارتل في تطوير نظرية "الكون اللامحدود"، التي غيرت التصور القديم حول الانفجار الذي سبق نشأة الكون، إضافة إلى عدم تعارضها مع أن الكون نظام منتظم ومغلق.
 
وفي عام 2007، قام بتجربة انعدام الجاذبية، حيث كان ستيفن هوكينغ حينها بعيد عن كرسيه لأول مرة منذ أربعة عقود.
 
وتمت هذه التجربة بواسطة طائرة بوينغ 727 معدلة تحلق على ارتفاع 32 ألف قدم بزاوية حادة ومن ثم تنخفض إلى ارتفاع 8 آلاف قدم، مما جعله يجرب انعدام الجاذبية لمدة 25 ثانية.
 
قال إن في الكون 100 مليار مجرة وكلاً منها يحتوي على مئات الملايين من النجوم ، فمن غير المرجح أن الأرض هي المكان الوحيد حيث تطورت الحياة فيه، منوها إلى أن الحياة قد في كواكب أخرى قد تكون من نوع اشكال الميكروبات او حيوانات بسيطة مثل الديدان كما بدأت الحيـاة على الأرض قبل ملايين السنين، بحسب اعتقاده.
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout