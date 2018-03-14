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موسكو تتوعد بطرد كافة وسائل الإعلام البريطانية من روسيا

14
MARCH
2018
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هددت موسكو بطرد كل وسائل الإعلام البريطانية بعدما حذرت بريطانيا من أنها قد تسحب رخصة عمل شبكة روسيا اليوم الإعلامية في بريطانيا إذا ثبت تورط موسكو في هجوم كيماوي على عميل مزدوج روسي سابق في إنجلترا.
 
وقالت السفارة الروسية في لندن إن موسكو لم تستجب لطلب بريطانيا أن تفسر بحلول منتصف الليل كيف تم استخدام غاز للأعصاب طوره الاتحاد السوفيتي في الهجوم.
 
وذكرت السفارة أن روسيا ليست ضالعة في الهجوم بغاز الأعصاب.
 
وأوضح المتحدث أن أي إجراءات عقابية قد تتخذها لندن ضد روسيا ستستتبع ردا.
 
وتصاعدت حرب كلامية بين البلدين بعدما أمهلت لندن روسيا حتى منتصف ليل الثلاثاء لتقديم تفسير بشأن كيفية استخدام غاز للأعصاب من الحقبة السوفيتية في الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا في وقت سابق من مارس آذار بمدينة سالزبري الإنجليزية.
 
وقالت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا إن شبكة روسيا اليوم قد تفقد رخصة عملها في بريطانيا إذا قطعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بضلوع روسيا في الحادث.
 
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها "لن تعمل أي وسيلة إعلام بريطانية في بلدنا إذا أغلقوا مكتب روسيا اليوم".
 
وفي حديث لتلفزيون (روسيا 1) الرسمي حذرت زخاروفا بريطانيا أيضا من تهديد قوة نووية خاصة في ضوء خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في مطلع مارس آذار الجاري.
 
كان بوتين، وفي إطار استعداده للانتخابات الرئاسية المقررة خلال أيام والمتوقع بشكل شبه مؤكد فوزه بها، قد أعلن عن مجموعة من الأسلحة النووية الجديدة في واحد من أشد خطبه النارية خلال سنوات.
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