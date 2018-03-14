اعتقالات في فرنسا بشبهة دعم تنظيمات إرهابية

اعتقلتشرطة مكافحة الإرهاب في فرنسا خمسة أشخاص يشتبه بأنهم ساعدوا إرهابيين غادروا فرنسا للانضمام إلى ساحات القتال في سوريا والعراق.

وقال مسؤول قضائي للأسوشيتد برس إن أربعة رجال وامرأة واحدة اعتقلوا الثلاثاء في منطقة إيزيري جنوب شرقي البلاد، للاشتباه في انضمامهم إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم مالي للإرهابيين.

يعتقد المحللون أن الخمسة سيظلون رهن الاحتجاز، حتى يقرر القاضي ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أولية لهم أم لا.

تحدث المسؤول شريطة التكتم على هويته لأن التحقيقات مستمرة.

كانت السلطات الفرنسية قد قالت الشهر الماضي إنه تم إحباط هجومين متطرفين محتملين في فرنسا منذ يناير / كانون ثان.

اعتقلتشرطة مكافحة الإرهاب في فرنسا خمسة أشخاص يشتبه بأنهم ساعدوا إرهابيين غادروا فرنسا للانضمام إلى ساحات القتال في سوريا والعراق.