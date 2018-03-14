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في أول تصريح بعد إقالته.. هذا ما تعهد به تيلرسون

14
MARCH
2018
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في أول حديث بعد إقالته من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيعمل على نقل سلس لسلطاته إلى وزير الخارجية الجديد.
 
وقال تيلرسون، إنه سينقل كل صلاحياته إلى نائبه وسيغادر منصبه في نهاية الشهر. وأضاف مساء الثلاثاء للصحفيين في كلمة له من وزارة الخارجية "أهم شيء هو ضمان الانتقال المنظم والسلس في وقت لا تزال تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على صعيد السياسة والأمن القومي".
 
وعن بعض الملفات التي تابعها خلال فترة الـ 14 شهراً من عمله، قال: حققنا هدناً في #سوريا أنقذت آلاف الأرواح.
 
أما في ما يتعلق بروسيا، فقال:" عليها تقييم تحركاتها فالمسار الذي تسلكه حاليا سيساهم في عزلتها"
 
إلى ذلك، أكد أنه سيعود إلى حياته الخاصة كمواطن عادي، مشدداً على أنه فخور بخدمة بلده.
 
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد أقال في وقت سابق الثلاثاء، وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، وأعلن في تصريحات لاحقة أنه اختلف مع تيلرسون بسبب "الاتفاق النووي الإيراني".
 
وأكد ترمب على تويتر أن مدير وكالة المخابرات المركزية، #مايك_بومبيو، سيصبح وزيراً للخارجية، وشكر تيلرسون على خدماته.
 
كما قال في تصريحاته للصحافيين إن تعيين "بومبيو وزيرا للخارجية سيقوي تحالفاتنا لمواجهة خصومنا".
 
وأعلن ترمب أن جينا هاسبل، نائبة مدير المخابرات المركزية، ستصبح المديرة الجديدة لوكالة المخابرات.
 
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