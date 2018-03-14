بعد اتصال بوتين بالاسد منتصف الليل.. توجه الى غرفة العمليات الحربية!

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أفادت صحيفة "الديار" أنه "قام كبار ضباط الجيش السوري بالسعي إلى نقل الرئيس السوري بشار الأسد من القصر الرئاسي الى مقر آخر في دمشق لتجنب أي خطر بعد اعلان واشنطن ان الجيش الأميركي سيضرب الجيش السوري في دمشق، إلاّ أنّه رفض".

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بالاسد وتحادث معه في شأن الوضع المتطور بخطورة وبسرعة في سوريا، واطلعه على الخطوات العسكرية الروسية وابلغه ان رئيس اركان الجيش الروسي سيصل غدا الى دمشق ليجتمع معه ويبحث معه خطوات عملية".

وتابعت الصحيفة: "وبعد الاتصال الهاتفي، امضى الاسد 10 دقائق في القصر الرئاسي وانتقل الى غرفة العمليات الحربية في دمشق، وتم وضع استنفار كامل في العاصمة السورية على الصعيد العسكري".