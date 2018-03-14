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بالفيديو - هيلاري كلينتون تنزلق وتكاد تتدحرج على سلم طويل

14
MARCH
2018
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لو لم يتنبهوا ويدركوها، لتدحرجت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، على سلم طويل الاثنين الماضي بالهند التي كانت تروّج فيها كتاباً أصدرته قبل 7 أشهر بعنوان What Happened أو "ما حدث" حول حملتها بانتخابات الرئاسة الأميركية ووصولها في 2016 إلى المرحلة النهائية ضد دونالد ترمب، فقد انزلقت قدم البالغة 70 سنة أثناء نزولها سلم قصر كانت تزوره، وهو Jahaz Mahal التاريخي الشهير، ورصدتها الكاميرا في ثاني حادث تتعرض له بعد كسر قدمها في أكتوبر 2017 بلندن.
 
اثنان من مساعديها كانا برفقتها على السلم، أسرعا إلى الإمساك بها لمنعها من التعثر والتدحرج، إلا أن قدمها انزلقت ثانية بعد ثوانٍ معدودات، بحسب ما نراها في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجدها تخلع حذاءها وتتابع نزولها حافية، كي لا تنزلق ثالثة وتسقط.
 
وكانت زوجة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وصلت الأحد الماضي إلى مدينة Indore المعروفة بكبرى مدن ولاية "ماديا براديش" الهندية وعاصمتها التجارية، في زيارة خاصة تجولت فيها أيضاً بمدينة "ماندو" القريبة من إندور، وهي موطن لآثار تاريخية، تشمل مساجد من القرن الرابع عشر ومعابد، إضافة إلى القصر الذي انزلقت على سلمه الطويل مرتين.
 
وفي الطريق إلى اليمن تعثرت وانزلقت
وأعاد انزلاق القدم في الهند الذاكرة إلى حيث كانت هيلاري كلينتون تزور إحدى المكتبات في أكتوبر الماضي بلندن عندما التوى كعب حذائها وهي مسرعة على الدرج وبيدها فنجان من القهوة، فانكسر الكعب بعد التوائه وسقطت إلى الوراء وكسرت قدمها.
 
أما إحدى أشهر تعثراتها عربياً على الأقل، فكانت بعد أن صعدت سلم طائرة توجهت بها في 2011 إلى اليمن، وكانت وزيرة للخارجية، وهو ما نراه في فيديو آخر تعرضه "العربية.نت" أعلاه، حيث نجدها تتعثر وتنزلق على ركبتيها عند مدخل الطائرة، فتداركها أحدهم كان بالقرب ومدها بالعون.
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