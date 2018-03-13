تخيل من يقوم بتدريب خطيبة هاري على القيادة ببريطانيا؟

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يقوم الأمير هاري هذه الأيام بتدريب خطيبته وعروسه المرتقبة ميغان ماركل، على القيادة يسار الطريق، تماشياً مع النظام المتبع في #بريطانيا.

وبمساعدة خطيبها وضباط حماية من الشرطة، تتعلم الفتاة البالغة من العمر 36 عاماً قيادة مركبة يدوية، بعد سنوات من استخدام جهاز أوتوماتيكي في كندا والولايات المتحدة.

كما ستتعلم تقنيات القيادة المراوغة كجزء من برنامج عام للتدريب الأمني.

ويقول المطلعون إن الآنسة ماركل في طور التقدم للحصول على رخصة مؤقتة بريطانية.

وبإمكان زوار المملكة المتحدة من خارج الاتحاد الأوروبي قيادة مركبة صغيرة لمدة تصل إلى 12 شهراً منذ وقت إقامتهم بالبلاد، بشرط أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية من بلدهم الأصلي، والتي تملكها ميغان.

وإذا كانوا يرغبون في الاستمرار في القيادة في المملكة المتحدة بعد ذلك، فإنهم يحتاجون إلى الحصول على #رخصة_قيادة_بريطانية مؤقتة واجتياز اختبار نظري واختبار عملي.

وقالت المصادر المطلعة إن ماركل شوهدت وهي تتفوق في مهارة القيادة داخل قصر كينسينجتون، حيث تعيش مع هاري (33 عاماً)، كما يقال إنها حريصة على القيادة بنفسها في المستقبل.

وعلى الرغم من أن جميع المركبات أصبحت الآن آلية، إلا أنه من المهم، كما تقول المصادر، أن تكون الآنسة ماركل، قادرة على قيادة مركبة يدوية، إذا احتاجت إليها في حالات الطوارئ.

ومثل معظم الأميركيين الشماليين، تستخدم ماركل دائماً سيارة أوتوماتيكية ذات محرك يسار.