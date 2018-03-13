انفجار طرد ثالث في أوستن بولاية تكساس الأميركية

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أعلنت السلطات الأميركية أن مدينة (أوستن) بولاية تكساس شهدت انفجار طرد ثان الاثنين ليبلغ بذلك عدد الانفجارات من هذا النوع خلال 10 أيام ثلاثة انفجارات.

وقال قائد شرطة (اوستن) بريان مانلي للصحفيين إن ثمة علاقة بين الانفجار الثالث والانفجار الثاني الذي وقع قبل ساعات فقط الاثنين.

وأضاف أن الضحية وهي امرأة من أصل إسباني في السبعينات من عمرها نجت من الانفجار ولكنها أصيبت بجروح بليغة.

وقد استهدف الانفجاران الأولان منازل أميركيين من أصل أفريقي لذا يمكن النظر في دوافع عنصرية.

وقال مانلي إنه لن يتم استبعاد أي دافع نافيا علمه بما إذا كان الضحايا هم الأهداف المقصودة.

وقد طلبت الشرطة الأميركية من السكان إبلاغ السلطات عن أي طرد مشبوه أو غير متوقع.

وكانت الشرطة الأميركية أعلنت في وقت سابق الاثنين مقتل شخصين واصابة امرأة في انفجار طردين مشبوهين في مدينة (أوستن) خلال ال 10 أيام الأخيرة.