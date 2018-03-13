كيف تنتخب روسيا رئيسها؟

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بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 أدخلت روسيا تعديلات جوهرية على نظامها السياسي، حيث سمحت بتعدد الأحزاب السياسية، وبموجب الدستور الصادر عام 1993 في عهد الرئيس بوريس يلتسين، أصبحت روسيا دولة يحكمها رئيس منتخب لفترة أربع سنوات ثم ست سنوات اعتبارا من انتخابات 2012.

تتكون روسيا الاتحادية من 83 وحدة إدارية فدرالية أساسية، وهي 21 جمهورية و10 أقاليم و45 مقاطعة و5 مناطق حكم ذاتي ومدينتان فدراليتان ( موسكو و سانت بطرسبورغ ).

وتمثل الحكومة الاتحادية السلطة التنفيذية، ورئيسالاتحادالروسيهو رئيس الدولة،ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي عرفت البلاد ثلاثة رؤساء هم بوريس يلتسين (1991ـ 1999) و ديمتري مدفيدف (2008 ـ 2012) و فلاديمير بوتين (2000 ـ 2008 ـ 2012).

وينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع المباشر، وهناك طريقتان للمشاركة في الانتخابات: الأولى ترشيح ذاتي حيث يحق لكل مواطن الترشح بشروط، والثانيةعن طريق الأحزاب.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في دورتين،فالدور الأول من انتخاباتمارس/آذار2018 يوم 18 مارس/آذار، وفيحالتعذر حصول أي منالمرشحينعلى الأغلبية اللازمة من الأصوات للفوز بالمنصب يتمإجراء دور آخر في غضون ثلاثة أسابيع (8 أبريل/نيسان).

ولكي يصبح المرشح رئيسايتطلب حصولهعلى 50% على الأقل من أصوات الناخبين. كما يشترط الدستور أن يكون عمر المترشح 35 عاما على الأقل، وأن يكون قد أقام بشكل دائم في روسيا لمدة عشر سنوات.

ويحق لكل فصيل سياسي في مجلس الدوما (يتكون من 450 عضوا)تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية،ويتعين على الأحزاب غير البرلمانية جمع مئة ألف توقيع، وتعفى الأحزاب الممثلة في البرلمان من جمع التوقيعات للترشح. بينما يتعين على المرشحينالمستقلين جمع 300 ألف توقيع.

ولم يكن أي من الرؤساء الروس عضوا في حزب سياسي خلال فترة ولايته أو بعدها، لكن بوتين ترشح في انتخابات عام 2012 باسم حزب "روسيا الموحدة".

وأصدر الرئيس بوتينعام 2001 قانون الأحزاب السياسية الذي أدخلت عليهتعديلات كثيرة، وكان من أبرزهاتقليص عدد الأحزاب والحركات السياسية التي يحق لها المشاركة بالانتخابات، وطالب القانون بأن يكون لكل حزب سياسي نحو عشرة آلاف عضو موزعين على خمسين إقليما من أقاليم روسيا، كما دعا حينهاإلى أن يكون في البلاد اثنان أو ثلاثة أحزاب كبيرة على غرار ما يوجد بالدول الغربية.

تعديلات وتمديد

أدخل الرئيس السابق مدفيدف عام 2008 تعديلات على الدستورقضتبتمديد فترة صلاحيات رئيس الدولةومجلس الدوما الذياعتمد القانون يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2008، وصادق عليه المجلس الفدرالي في 26 من نفس الشهر.

وتضمنت التعديلات -التي شملت المادتين 81 و96 من الدستور- زيادة فترة صلاحيات الفترة الرئاسية لرئيس الدولة من أربع إلى ست سنوات، ومجلس الدوما من أربع إلى خمس سنوات.

وأثارت تلكالتعديلات الدستورية كثيرامن الجدل بالداخل والخارج باعتبار أنها جاءت لصالح عودة بوتين إلى السلطة،لأنالدستور لا يسمح بالبقاء في الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين،وبالتالي لم يكن بالمقدور ترشيح بوتين لفترة ثالثة متتالية إلا بتعديل.

وشغل بوتين منصب الرئيس بين عامي 2000 و2008 قبل أن يتنحى ويسمح لمدفيدف بأن يخلفهفي سدة الكرملين فترة رئاسية واحدة فقط، حتى يعود لخوض السباق الرئاسي مجددا، ويتمكن من الحصول على ولاية ثالثة في7 مايو/أيار 2012، وقد ترشح للانتخابات الرئاسية في 18 مارس/آذار 2018أملا في الحصولعلى ولاية رابعة.

مع العلم أنه لا يسمحقانون الاستفتاءات باستفتاء الشعب بشأن تحديد فترات الرئاسة.

صلاحيات

يمتلك الرئيس في روسياصلاحيات واسعة منها اعلان الحرب، والتعبئة العامة، وحل البرلمان، وتعيين رئيس الوزراء وحكومته.كما يتولى ملف السياسة الخارجية، والمصادقة على انتخابات حكام الأقاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية.

وتشمل صلاحيات الرئيس أيضاتعيين رئيس المحكمة الدستورية وتسمية قضاتها، وإعلان العفو، ومنح الأوسمة والجوائز، وغيرها من الصلاحيات بما في ذلك ترشيح كبار موظفي الدولة ورؤساء المؤسسات أو إعفائهم من مناصبهم.

ولا يضم تاريخ روسيا سوى قلة من الزعماء الذين تركوا السلطة برغبتهم، فأغلبهم توفي أو قتل أو أطيح به أو مثل يلتسين الذي اضطره المرض للتخلي عن منصبه.