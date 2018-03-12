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الإمارات تكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لطائرة ابنة الثري التركي المنكوبة

12
MARCH
2018
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كشفت دائرة الطيران المدني بالشارقة في الإمارات أن الطائرة التركية المنكوبة لم تتقدم بأي طلب لإجراء صيانة على أرض مطار الشارقة الدولي.
 
وأكد بيان صدر عن دائرة الطيران، اليوم الاثنين، أن الطائرة الخاصة التي سقطت مساء أمس، في جنوب غرب إيران، بعد إقلاعها من مطار الشارقة، في طريقها إلى إسطنبول، لم يكن يوجد على متنها أي مواطن إماراتي.
 
وأفادت معلومات دائرة الطيران بأن الطائرة المنكوبة من طراز 604 "بومبادير"، تحمل تسجيل (TCTRB)، أقلعت في تمام الساعة الخامسة و16 دقيقة مساء، بالتوقيت المحلي من مطار الشارقة إلى مطار إسطنبول، واختفت عن الرادار بعد مغادرة أجواء الإمارات عند الساعة السابعة والنصف مساء.
 
وتضيف المعلومات أنه، عند إقلاع الطائرة كان يوجد على متنها 11 شخصا، منهم 8 ركاب بينهم 6 يحملون الجنسية التركية، واثنان يحملون الإسبانية، و3 أشخاص من طاقم الطائرة، ولا يوجد أي أسباب واضحة حول سقوط الطائرة إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الرسمية التي تجريها السلطات الإيرانية والتركية.
 
والطائرة المنكوبة خاصة برجل الأعمال التركي حسين بشاران، وكان على متنها ابنته مينا و7 من صديقاتها و3 من طاقم الرحلة، من النساء، كانوا في دبي يحتفلون بتوديع عزوبية مينا التي كان من المفترض أن تتزوج الشهر المقبل.
روسيا اليوم
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