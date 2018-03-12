تفاصيل جديدة لتحطُّم طائرة مروحية .. قُتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار!

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هافغتون بوست - قالت الشرطة الأميركية، الإثنين 12 مارس/آذار 2018، إن طائرة هليكوبتر تقلُّ 6 أشخاص تحطمت في نهر الشرق بمدينة نيويورك، الأحد 11 مارس/آذار 2018؛ مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، في وقت مبكر من صباح الإثنين، إن اثنين من الركاب لقيا حتفهما على الفور، ونُقل 3 إلى مستشفيَين، ولكنهم تُوفوا فيما بعد.

وذكرت الشرطة أن الطيار قفز من الطائرة وتم إنقاذه، وتلقى العلاج وخرج من المستشفى وهو في حالة جيدة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة -وهي من طراز "يوروكوبتر إيه.إس350"- سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وإنها تحقق في الواقعة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن فريق التحقيق التابع له سيصل، الإثنين، إلى موقع سقوط الطائرة.

وقال دانيال نيجرو، رئيس هيئة الإطفاء بنيويورك، في مؤتمر صحفي عُقد بوقت متأخر من الأحد 11 مارس/آذار 2018: "إنها مأساة كبيرة! استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص".

وقالت شبكة المعديات بنيويورك في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه تم تعليق الخدمة في طرق أستوريا ونهر الشرق حتى إشعارٍ آخر.هافغتون بوست - قالت الشرطة الأميركية، الإثنين 12 مارس/آذار 2018، إن طائرة هليكوبتر تقلُّ 6 أشخاص تحطمت في نهر الشرق بمدينة نيويورك، الأحد 11 مارس/آذار 2018؛ مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، في وقت مبكر من صباح الإثنين، إن اثنين من الركاب لقيا حتفهما على الفور، ونُقل 3 إلى مستشفيَين، ولكنهم تُوفوا فيما بعد.

وذكرت الشرطة أن الطيار قفز من الطائرة وتم إنقاذه، وتلقى العلاج وخرج من المستشفى وهو في حالة جيدة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة -وهي من طراز "يوروكوبتر إيه.إس350"- سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وإنها تحقق في الواقعة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن فريق التحقيق التابع له سيصل، الإثنين، إلى موقع سقوط الطائرة.

وقال دانيال نيجرو، رئيس هيئة الإطفاء بنيويورك، في مؤتمر صحفي عُقد بوقت متأخر من الأحد 11 مارس/آذار 2018: "إنها مأساة كبيرة! استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص".

وقالت شبكة المعديات بنيويورك في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه تم تعليق الخدمة في طرق أستوريا ونهر الشرق حتى إشعارٍ آخر.