بوتين يكشف عن «مأثرة سريّة» في سوريا لعريف روسي

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كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن المأثرة «السرية» التي تميز بها في سوريا العريف دينيس بورتنياغين وحصل بفضلها على «وسام بطل روسيا» في صف واحد مع الجنرالات.

وقال بوتين، في فيلم وثائقي مكرس عن حياته من إخراج أندريه كوندراشوف تم نشر مقتطفات منه أمس الأحد في مواقع التواصل الاجتماعي: «إن العريف دينيس بورتنياغين لم يتمكن من صد هجمات العدو فحسب بل أجبر المسلحين على التراجع، حيث كان هناك 4 أو 5 عسكريين فقط تابعين لمجموعة من القوات الخاصة معنية بتوجيه ضربات طيراننا، وفجأة نفذ مسلحون هجوما غير متوقع، واتخذت وحدات الجيش السوري الموجودة هناك قرارا بالتراجع، لكن عسكريينا بقوا في المكان وخاضوا هذه المعركة».

وأوضح بوتين أن هذا القتال حدث يوم 16 آب من العام 2017 وأصيب خلاله قائد المجموعة الروسية ونائبه، ولهذا السبب تحمل العريف بورتنياغين القيادة في هذه المعركة وصد عددا من الهجمات وتمكن من توجيه طلب المساعدة للقوات الروسية، وبالتزامن مع ذلك كان مستعدا لتفجير نفسه لكيلا يقع في الأسر لدى المسلحين.

وتابع الرئيس الروسي متحدثا عن مأثرة بورتنياغين: «وبالإضافة إلى ذلك جعل المسلحين يركزون نيرانهم عليه، فيما أعطى توجيهات دقيقة للتعزيزات».

وأردف بوتين: «ثم تمكنت قوات مدفعيتنا من فصل المسلحين من خلال القصف بقذائف الهاون ليوجه بعد ذلك طيراننا ضربة جوية إليهم، ثم وصلت إلى الموقع مجموعة أخرى من القوات الخاصة الروسية ودفعتهم إلى التراجع».

وشدد بوتين على أن بورتنياغين بطل حقيقي، لافتا إلى أن الجيش الروسي يخدم في صفوفه كثيرون مثله.

وكان بوتين قد قلد بورتنياغين «وسام بطل روسيا» يوم 28 شباط من العام 2017 خلال مراسم تكريم العسكريين المتميزين في العملية الروسية بسوريا، لكن الكرملين لم يرفع آنذاك السرية عن مأثرة العريف.

جدير بالذكر أن «وسام بطل روسيا» يعتبر أرفع وأشرف لقب يمنح للمواطنين الروس تقديرا لخدمتهم للدولة.

ومن اللافت أيضا أن بورتنياغين هو العسكري الروسي الوحيد الذي ليس برتبة ضابط يمنحه بوتين هذا الوسام المشرف بعد العملية في سوريا، إذ قلّد بوتين، فضلا عنه، 4 جنرالات، ولواء بحريا الوسام.