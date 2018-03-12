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إدارة ترامب ستدرب المعلمين على حمل السلاح

12
MARCH
2018
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أعلن مسؤولون حكوميون، الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقدم المساعدة للولايات الأميركية الراغبة بتدريب معلمين أو موظفي المدارس على استخدام أسلحة، لمنع عمليات القتل المشابهة لتلك التي أودت بحياة 17 شخصا بفلوريدا الشهر الماضي.
ونقلت "فرانس برس" عن أندرو بريمبرغ، أحد مستشاري الرئيس، أن "إدارة (ترامب) ستعمل مع الولايات على توفير تدريب صارم على استخدام الأسلحة، يستهدف العاملين المؤهلين في المدارس.
 
وأشار مسؤول حكومي آخر، لم يرغب في كشف اسمه، إلى أن هناك بالفعل "عددا" من البرامج في أنحاء البلاد تهدف إلى تدريب موظفي المدارس على إطلاق النار. وأضاف المسؤول نفسه أن إدارة ترامب "تعمل مع وزارة العدل لمواصلة وزيادة حجم المساعدات" المخصصة لمبادرات كهذه.
 
وقالت بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في إدارة ترامب، أن فكرة إدخال أسلحة إلى المدارس للتعامل مع قتلة محتملين، هي "جزء من خطة براغماتية لتحسين السلامة بشكل كبير في المدارس".
 
وأضافت ديفوس التي سترأس لجنة اتحادية حول السلامة المدرسية تضم معلمين وخبراء "نحن عازمون على العمل بسرعة لأن لا وقت نضيعه".
 
وفي منتصف فبراير المنصرم قُتل 17 شخصا عندما فتح شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق فلوريدا، وفق ما أعلن مأمور مقاطعة برووارد، في عملية إطلاق نار هي من بين الأسوأ منذ 25 عاما في الولايات المتحدة.
 
وقد تم القبض على مطلق النار والتعريف عنه بأنه نيكولاوس كروز المولود في سبتمبر 1998.
 
وتتكرر عمليات إطلاق النار داخل مدارس أميركية، إذ وقعت 18 عملية إطلاق نار في عام 2018، بينها العملية الأخيرة في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية.
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