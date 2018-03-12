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آخر صور لابنة الثري التركي وصديقاتها من داخل الطائرة قبل تحطمها

12
MARCH
2018
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأخيرة لابنة الثري التركي حسين بشاران وصديقاتها، وهن يحتفلن داخل طائرة خاصة قبل تحطمها على سفح جبل بإيران.
 
وتظهر الصور مينا ابنة بشاران و7 من صديقاتها وطاقم الطائرة، وهن يرفعن كؤوسهن والسعادة بادية على وجوههن، قبل الانطلاق في رحلة العودة إلى تركيا بعد احتفالها بتوديع العزوبية في دبي، بمناسبة قرب زواجها الشهر المقبل.
 
وفي حسابها على انستغرام، ظهرت مينا في آخر صورة لها وهي محاطة بصديقاتها. وعلقت على الصورة بأنه تم التقاطها في فندق "ون آند أونلي رويال ميراج" الفاخر في دبي.
 
إلى ذلك، قال رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينيك، على "تويتر"، نقلا عن الهلال الأحمر الإيراني: "تم العثور على حطام الطائرة والجثث. وسيتم نقلهم من الجبل عندما تشرق الشمس. أقدم التعازي لمن فقدوا أحباءهم".
 
وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، للتلفزيون الرسمي، أن الطائرة تحطمت قرب مدينة شهركرد بجنوب غرب إيران.
 
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء، عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، قوله إن السكان المحليين الذين وصلوا إلى موقع التحطم قالوا إن جثث الضحايا احترقت ولم يعثروا على ناجين.
 
تجدر الإشارة إلى أن حسين بشاران هو نائب سابق لرئيس نادي طرابزون سبور لكرة القدم، ويمتلك شركات تمارس أنشطة متعددة، بدءا من اليخوت حتى قطاع الطاقة.
 
وتشمل مشروعاته للبناء مشروع إسكان في الجانب الآسيوي من إسطنبول أطلق عليه اسم "أبراج مينا" نسبة إلى ابنته.
روسيا اليوم
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