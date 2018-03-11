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جريمة مروعة..: يرتكبها شاب بحق والديه لسبب غريب!!

11
MARCH
2018
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أرتكب شاب ألماني جريمة بشعة بحق والديه، حيث قتل والده بـ 30 طعنه.
ثم أنهال الشاب على والدته بآلة حادة أصابتها بجروح خطيرة داخل منزلهم بحي شبندو بالعاصمة برلين، عقب رفضهما إعطائه الأموال لشراء المواد المخدرة والكحوليات.

وتعود الواقعة عندما نشب شجار عنيف بين الشاب المدمن ووالديه، تطور إلى صراخات عالية واستغاثات من الأم، فهرع الجيران إلى المنزل ولكنهم لم يتمكنوا من الدخول.

فقاموا بالأتصال على الشرطة والإسعاف، غير أن الجميع جاء بعد فوات الأوان.. وتم القبض على الشاب.

وقال جيران المتهم في تصريحات لوسائل الإعلام إن الشاب المدمن حاول مرارًا خلال السنوات الأخيرة التعافي من الإدمان، غير أنه كان دائم التعرض إلى انتكاسات حادة تعيده مجددًا إلى تناول المخدرات والكحوليات بشراسة.

وطالما دخل الشاب في شجارات متعددة مع والده، البالغ 55 عامًا، للحصول على المال اللازم لشراء المخدرات والمواد الكحولية، وهو ما كان يتكرر كذلك مع والدته، البالغة 45 عامًا.

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