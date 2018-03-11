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ترامب: - المحادثات مع كوريا الشمالية قد تسفر عن "أعظم اتفاق للعالم"

11
MARCH
2018
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاءه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يفشل أو يسفر عن "أعظم اتفاق" للعالم.

وأضاف ترامب أمام حشد من مؤيديه في بنسلفانيا إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد السلام، لكنه أشار إلى إمكانية الانسحاب من المفاوضات إذا لم يتحقق التقدم الذي يأمل فيه على صعيد نزع السلاح النووي.

تعليقا على اجتماعه المنتظر مع زعيم كوريا الشمالية، قال ترامب: "من يدري ما الذي سيحدث؟ فقد انسحب من المفاوضات سريعا أو نستكملها لنتوصل إلى أعظم اتفاق لصالح العالم."

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تسفر القمة عن اتفاق يؤدي إلى تهدئة التوترات النووية، مرجحا أنه سيكون لصالح بيونغيانغ قبل أي طرف آخر. وتوقع أن تحترم كوريا الشمالية تعهدها بعدم إجراء المزيد من التجارب الصاروخية، قائلا: "أعتقد أنهم يريدون السلام، وأظن أنه حان الوقت".

أين يلتقي ترامب كيم جونغ أون؟

ولم يعلن حتى الآن عن وقت ومكان انعقاد محدد للقاء على الرغم من أن تقارير سابقة تحدثت عن أنه قد يتم في أواخر مايو/ آذار المقبل.

وفاجأ ترامب الجميع بقبول دعوة كوريا الشمالية لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين حملها إليه مبعوث من كوريا الجنوبية الخميس الماضي. وإذا حدث الاجتماع، سيكون هذا أول لقاء لرئيس أمريكي مع زعيم لكوريا الشمالية.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه "لا تنازل" عن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مؤكدا أن قرار بيونغيانغ بلقاء ترامب أثبت نجاح استراتيجية واشنطن في عزل كوري االشمالية.

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