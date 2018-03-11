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بريطانيا سترد إن ثبت تورط "دولة" بتسميم الجاسوس

11
MARCH
2018
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قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، الأحد، إن لندن سترد "بطريقة مناسبة" إذا ثبت تورط دولة أجنبية في تسميم جاسوس روسي سابق على أراضيها هذا الأسبوع.

وأوضح: "هذا تحقيق تجريه الشرطة وسيقود إلى أدلة ويجب أن نمضي إلى حيث تقودنا الأدلة".

وأضاف وزير المالية: "علينا أن نسمح لتحقيق الشرطة بأن يأخذ مجراه. لكن إذا كشف التحقيق عن أدلة على تورط دولة أجنبية سيكون هذا حقا شيئا خطيرا جدا وسترد الحكومة بطريقة مناسبة".

والسبت قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، إن الشرطة حددت أكثر من 200 شاهد وتفحص أكثر من 240 عنصرا من الأدلة في تحقيقاتها الجارية في هجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي وابنته.

ويرقد العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة منذ يوم الأحد عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على أريكة في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا.

وقالت راد للصحفيين بعد أن ترأست اجتماعا للجنة كوبرا الأمنية الحكومية "مازالت الضحيتان ترقدان في المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة".

وكشف سكريبال عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض عليه في موسكو في عام 2004. وصدر ضده حكم بالسجن 13 عاما في عام 2006، ثم حصل على حق اللجوء في بريطانيا في عام 2010، بعد مبادلته بجواسيس روس.

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