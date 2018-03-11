اقتراح بريطاني للقضاء "نهائيا" على إدمان الأطفال للإنترنت

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اقترحت الحكومة البريطانية تحديد أوقات معينة للأطفال، يمكنهم خلالها فقط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للحد من الآثار السلبية لهذه المواقع على النشء.

وقال وزير الثقافة البريطاني مات هانكوك إنه من الممكن وضع أزمنة محددة للأطفال لتصفح مواقع مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سنابشات"، حسب أعمارهم.

وأوضح الوزير: "هناك قلق حقيقي بشأن الوقت الذي يتعرض خلاله الأطفال إلى الشاشات والتأثير السلبي الذي قد يحدث على حياتهم".

وتابع: "بالنسبة للبالغين، من غير الضروري تحديد الوقت المقضي على منصات التواصل الاجتماعي، لكن بالنسبة للأعمار المختلفة فمن الصحيح أن يكون هناك وقتا محددا".

وتشترط وسائل التواصل بالفعل أن يكون سن صاحب الحساب 13 عاما على الأقل، لكن الأطفال قد يلتفون على هذه النقطة بإدخال تاريخ ميلاد مزيف، إلا أن هناك بعض المواقع يمكن أن تتعرف على الأعمار التقديرية لمستخدميها، لا سيما الأطفال، عن طريق عادات التصفح.

وفي بريطانيا، كشف إحصاء أجري العام الماضي أن 83 بالمئة من الأطفال في عمر من 12 إلى 18 عاما، و39 بالمئة من أعمار 8 إلى 11 عاما، لديهم هواتف ذكية خاصة بهم.

ومن المجموعتين، يمتلك 74 بالمئة من أعمار 12 إلى 18 عاما حسابات على مواقع التواصل، مقارنة بـ 23 بالمئة لأعمار من 8 إلى 11.