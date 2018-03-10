اعتقال ساعي بريد تخصص بتسليم طرود "المخدرات"

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ألقت الشرطة البريطانية، الجمعة، القبض على ساعي بريد متلبسا بتسليم الحشيش داخل طرود، في عملية بلغت قيمتها 1.2 مليون جنيه استرليني، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف".

وذكر الادعاء البريطاني أن السائق أديوال أديرونمو، الذي يعمل في شركة "بارسلفورس وورلد وايد" العالمية، كان يستلم طرودا تحتوي على مخدرات ويسلمها للشركاء معه في العملية.

وأوقف ضباط شرطة الحدود المتهم بعد أن لاحظوا وجود "عدد مشبوه" من طرود تحتوي على القنّب الهندي، كانت متجهة إلى شمال غرب لندن، وهو الطريق الذي يسلكه أديرونمو.

وحكم على الموقوف (55 عاما)، المنحدر من جنوب لندن، بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، خلال محاكمته في محكمة أولد بيلي.

واعترف أديرونمو بتهمة التآمر لتوصيل المخدرات إلى المتعاونين معه.

وقال ممثلو الإدعاء إن القنب الهندي غالبا ما كان يتم جلبه من نيجيريا أو جنوب افريقيا.